Tesla презентовала беспилотные электрические такси и маршрутку 1 11.10.2024, 12:17

Как они выглядят.

В Калифорнии представили новую Tesla Cybercab. Электрическое беспилотное такси планируют выпускать с 2026 года. Вместе с ним показали автономный шаттл Robovan, пишет «Фокус».

Электромобиль Tesla Cybercab — обтекаемое двухместное купе с оригинальным дизайном. Спереди и сзади оно напоминает пикап Tesla Cybertruck, а в профиль похоже на кроссовер Model Y. Двери авто поднимаются вверх, а кузов изготовлен из полированной стали, как у Cybertruck.

В салоне Tesla Cybercab отсутствуют руль и педали, а управление автопилотом осуществляется через центральный тачскрин. Купе имеет большой багажник. Электрокар также получил функцию беспроводной зарядки.

Илон Маск на презентации решил не раскрывать характеристики Tesla Cybercab, а лишь назвал стоимость авто — 30 000 долларов. Кроме того, он отметил, что аналогичный автопилот в 2025 году получат электромобили Tesla Model 3 и Model Y.

На данный момент уже выпущено 50 прототипов Tesla Cybercab, которые проходят испытания. Гости презентации смогли протестировать их.

О беспилотном электробусе Tesla Robovan информации еще меньше. Он отличается футуристическим дизайном, а в его салоне могут разместиться до 20 человек. Для них установили большие телевизоры. Пока не известно, когда именно маршрутка Tesla поступит в продажу.

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