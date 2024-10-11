Зеленский прибыл в Ватикан 11.10.2024, 12:48

Президент Украины провел встречу с Папой Римским.

В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском.

Об этом информирует со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что это их вторая встреча с глазу на глаз за последние четыре месяца.

Папа Римский и украинский лидер, которые встречались на полях саммита «Большой семерки» (G7) на юге Италии летом этого года, провели частные переговоры в Апостольском дворце Ватикана.

Они также встречались в Ватикане в декабре 2023 года.

Ранее в Ватикане сообщили, что Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября.

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