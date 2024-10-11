Зеленский прибыл в Ватикан
- 11.10.2024, 12:48
Президент Украины провел встречу с Папой Римским.
В пятницу, 11 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским Франциском.
Об этом информирует со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что это их вторая встреча с глазу на глаз за последние четыре месяца.
Папа Римский и украинский лидер, которые встречались на полях саммита «Большой семерки» (G7) на юге Италии летом этого года, провели частные переговоры в Апостольском дворце Ватикана.
Они также встречались в Ватикане в декабре 2023 года.
Ранее в Ватикане сообщили, что Папа Римский Франциск встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 октября.