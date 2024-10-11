Пенсионерка в Гродно поцарапала несколько машин гвоздиком 5 11.10.2024, 12:50

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Причина странная.

Странный случай произошел пару дней назад в Гродно, подробностями истории поделились местные правоохранители.

Житель одного из дворов областного центра заметил на своем Mercedes сразу несколько серьезных царапин.

Он обратился в милицию, а после небольшого изучения правоохранителями в округе записей с камер видеонаблюдения вскрылись неожиданные подробности.

Как оказалось, побуянила 71-летняя пенсионерка из Гродно. Пожилая дама отправилась на рынок, а по пути гвоздиком поцарапала Mercedes. Также ее жертвой стал и Peugeot, припаркованный далее по маршруту следования женщины.

На обратном пути пожилая дама вновь расцарапала иномарки. Правоохранители задержали женщину.

На вопрос милиционеров, почему же она это сделала, пенсионерка назвала странную причину. Как оказалось, жительница Гродно «поработала» гвоздиком только из-за своей зловредности.

Теперь в отношении гражданки Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

К слову, общая сумма ущерба составила Br1,5 тыс., а каждая иномарка была припаркована по ПДД.

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