Новый генсек НАТО ответил на ядерный шантаж Путина 11.10.2024, 13:03

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Марк Рютте

Марк Рютте был прямолинеен.

Члены НАТО не должны бояться ядерных угроз, которыми разбрасывается Кремль в попытке ослабить военную поддержку Украины западными странами, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. И начинающиеся на следующей неделе ядерные учения продемонстрируют, по его словам, готовность ответить на такие угрозы.

В интервью Sky News бывший премьер-министров Нидерландов, в октябре возглавивший альянс, был прямолинеен, когда его спросили, стоит ли членам НАТО обращать внимание на российское бряцание оружием: «Нет, не стоит, да они и не обращают».

В четверг Рютте встречался в Лондоне с британским премьер-министром Киром Стармером и затем участвовал в переговорах между ним и Владимиром Зеленским. Президент Украины отправился в тур по крупнейшим странам Европы, чтобы обсудить свой «план победы» и еще раз представить аргументы в пользу увеличения поставок оружия и нанесения дальнобойных ударов вглубь российской территории. Возможность снятия запрета на такие удары западными ракетами побудила Владимира Путина заявить: в Москве будут рассматривать это как прямое участие стран НАТО в российско-украинском противостоянии, что «уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта».

Поэтому Путин предложил скорректировать ядерную доктрину, чтобы «агрессия» со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы расценивалась как совместная атака на Россию. По его словам, стоит также уточнить возможность применения ядерного оружия в случае получения «достоверной информации» о массированном запуске по целям в России воздушно-космических средств нападения, таких как стратегическая авиация, крылатые ракеты, гиперзвуковые аппараты и беспилотники.

Рютте заявил: «НАТО сильна. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое, чтобы обеспечить безопасность НАТО, противостоять любой угрозе. И нас никогда не запугают не входящие в НАТО страны, которые пытаются нам угрожать. Это бесполезно, пусть он [Путин] лучше прекратит это делать».

На фоне нового витка ядерных угроз со стороны Москвы НАТО на следующей неделе начнет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»). Они пройдут под началом Бельгии и Нидерландов, в них будут задействованы 2000 военнослужащих, восемь военных баз и 60 самолетов из 13 стран, способных нести ядерные боеголовки.

Отвечая на вопрос, какое послание эти учения направят Кремлю, Рютте сказал: «Очень важно, чтобы мы проверяли и укрепляли нашу оборону. Мы также ясно дали понять нашим противникам, что готовы ответить на любую угрозу».

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