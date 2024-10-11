Погиб один из начальников СИЗО-1 на Володарского 5 11.10.2024, 13:21

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Ему было 43 года.

Николай Лавринович был начальником режимного отдела СИЗО-1 (в народе этот следственный изолятор был известен как Володарка, но недавно он переехал на новый адрес в Колядичи), пишет «Наша Нiва».

Сообщается, что он трагически погиб. Подробности пока неизвестны.

В системе исправительных органов силовик работал с 1999 года. Начинал контролером в СИЗО-1. Работал некоторое время также в колонии №14 (Новосады, Борисовский район), исправительных учреждениях открытого типа №36 и 34. С 2016 года вернулся на работу в СИЗО-1.

За время работы в исправительных учреждениях Лавриновичу несколько раз делали строгие выговоры. Один из них — за то, что, находясь под воздействием алкоголя, хвастался служебным удостоверением в общественном месте.

Он проходил одним из потерпевших по возбужденному в 2020 году уголовному делу об опубликовании персональных данных силовиков.

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