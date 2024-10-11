Американский рыбак во время урагана «Милтон» выжил в океане, держась за холодильник 1 11.10.2024, 13:36

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Чудесное спасение показали на видео.

Рыбака из США унесло в океан во время урагана «Милтон», но ему удалось выжить ценой неимоверных усилий. Когда прилетели спасатели на вертолете, он держался за холодильник, плававший в Мексиканском заливе, информирует АР.

Сообщается, что рыболовное судно этого американца вышло из строя за несколько часов до того, как стихия достигла побережья Флориды.

Он не смог самостоятельно починить его, поэтому связался с береговой охраной и попросил о помощи. Вскоре связь с ним пропала.

Тем не менее, через день сотрудники службы спасения США, патрулируя воздушное пространство над Мексиканским заливом, обнаружили этого рыбака в открытом океане в 48 километрах от побережья. Мужчина, к счастью, нашел плавающий холодильник и только благодаря нему, а также своей выносливости смог остаться в живых.

«Он выжил в ужасающих условиях, которые были бы вызовом даже для опытных моряков», - так прокомментировала это событие сотрудник береговой охраны США Дана Грейди.

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