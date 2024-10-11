Минчанин принес в милицию ружье «из коллекции Радзивилла» 11 11.10.2024, 14:15

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Оно якобы хранилось в его семье.

В минскую милицию принесли ружье «из коллекции Радзивилла». Житель Советского района столицы предложил передать его в музей. По его словам, в семье ружье хранилось с середины 1950-х.

После смерти отца, который им владел, прошло много лет. И он случайно нашел ружье в шкафу завернутым в газету. Сын решил «без негативных последствий сдать ружье». В детстве он слышал от родственников, что это оружие раньше принадлежало роду Радзивиллов.

Незарегистрированное ружье отправили на экспертизу, милиция проводит проверку.

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