Минчанин принес в милицию ружье «из коллекции Радзивилла»11
- 11.10.2024, 14:15
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Оно якобы хранилось в его семье.
В минскую милицию принесли ружье «из коллекции Радзивилла». Житель Советского района столицы предложил передать его в музей. По его словам, в семье ружье хранилось с середины 1950-х.
После смерти отца, который им владел, прошло много лет. И он случайно нашел ружье в шкафу завернутым в газету. Сын решил «без негативных последствий сдать ружье». В детстве он слышал от родственников, что это оружие раньше принадлежало роду Радзивиллов.
Незарегистрированное ружье отправили на экспертизу, милиция проводит проверку.