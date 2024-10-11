«Тогда мы ударим по Петербургу» 4 11.10.2024, 14:22

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Кястутис Будрис

Военные из Польши и стран Балтии обсудили военный ответ на агрессию РФ.

После войны в Украине Россия может направить свой «империалистический экспансионизм» на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, заявил на конференции Defending Baltics советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис.

По его словам, вероятность такого сценария возрастет, если Беларусь полностью станет частью так называемого «союзного государства», пишет Bild.

«Украина дает нам несколько лет времени. Если Россия победит в Украине, у нас будет одна российская дивизия во Львове, одна в Бресте и одна в Гродно», — заявил на той же конференции начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак.

По его словам, если российские войска пересекут границу с Литвой, последует «немедленный ответ».

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы ударим непосредственно по Санкт-Петербургу», — заявил Анджейчак.

Он уверен, что европейские страны «должны взять инициативу в свои руки» и дать России понять, что нападение на Польшу или страны Балтии будет началом тотального противостояния. Анджейчак считает, что это единственный способ удержать Кремль от такой агрессии.

С этой целью Польша в настоящее время закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров, которые будут использованы в случае нападения России.

«Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, следует ли задействовать пятую статью», — заявил командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас.

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