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Элитная российская бригада морпехов потеряла 80% состава

  • 11.10.2024, 15:12
  • 1,830
Элитная российская бригада морпехов потеряла 80% состава

Это 2400 человек.

Потери элитной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая с осени 2022 года воюет около Угледара Донецкой области, составляют около 2,4 тысячи человек, говорится в фильме Русской службы BBC, который опубликовали в пятницу, 11 октября.

Таким образом бригада потеряла около 80% своих военных, от первоначальных 3000 человек остались только 600, пишет российское Агентство. Новости.

По данным СМИ, 155-я бригада морпехов участвует в войне против Украине с первого дня вторжения. Оккупанты бригады воевали в Киевской области, откуда отступили в Беларусь, а затем были передислоцированы в Донецкую область.

Пророссийские военкоры заявляли о больших потерях бригады еще в ноябре 2022 года, когда 155-я воевала под селом Павловка в трех километрах от Угледара. Сами оккупанты тогда заявляли, что теряют по 300 человек за четыре дня.

В свою очередь минобороны страны-агрессора утверждало, что потери бригады за 10 дней наступления под Павловкой не превышали 1% убитыми и 7% раненными.

Агентство. Новости подчеркивает, что история 155-й бригады является «наглядной иллюстрацией истощения российских соединений, воюющих на самых сложных участках фронта».

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