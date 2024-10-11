закрыть
11 октября 2024, пятница, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы продукты, от которых надо отказаться женщинам в возрасте 50 лет

2
  • 11.10.2024, 15:44
  • 4,744
Названы продукты, от которых надо отказаться женщинам в возрасте 50 лет

Их не так много.

Ученые из Университета Южной Калифорнии установили, что отказ от сладких напитков, красного, обработанного мяса улучшает общее состояние здоровья женщин в период менопаузы. Результаты исследования опубликованы? в European Journal of Nutrition (EJN).

В исследовании приняли участие 200 женщин, средний возраст которых составил 51 год. У добровольцев уже началась менопауза — окончательная остановка менструальных циклов, связанная с естественным старением организма и истощением запаса яйцеклеток. Ученые проанализировали рацион участниц и попросили их сообщить, сталкиваются ли они с какими-либо проблемами со здоровьем.

Результаты показали, что женщины, которые употребляли меньше подслащенных напитков, реже жаловались на боль в суставах и мышцах. Также было обнаружено, что сокращение доли красного и обработанного мяса в рационе было связано с улучшением общего состояния здоровья.

Ученые добавили, что лучшим выбором для повышения мышечной силы, гибкости и выносливости выступает средиземноморская диета. Она предполагает активное потребление фруктов, овощей, бобовых, орехов, цельнозерновых, оливкового масла и рыбы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина