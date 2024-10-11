Названы продукты, от которых надо отказаться женщинам в возрасте 50 лет 2 11.10.2024, 15:44

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Их не так много.

Ученые из Университета Южной Калифорнии установили, что отказ от сладких напитков, красного, обработанного мяса улучшает общее состояние здоровья женщин в период менопаузы. Результаты исследования опубликованы? в European Journal of Nutrition (EJN).

В исследовании приняли участие 200 женщин, средний возраст которых составил 51 год. У добровольцев уже началась менопауза — окончательная остановка менструальных циклов, связанная с естественным старением организма и истощением запаса яйцеклеток. Ученые проанализировали рацион участниц и попросили их сообщить, сталкиваются ли они с какими-либо проблемами со здоровьем.

Результаты показали, что женщины, которые употребляли меньше подслащенных напитков, реже жаловались на боль в суставах и мышцах. Также было обнаружено, что сокращение доли красного и обработанного мяса в рационе было связано с улучшением общего состояния здоровья.

Ученые добавили, что лучшим выбором для повышения мышечной силы, гибкости и выносливости выступает средиземноморская диета. Она предполагает активное потребление фруктов, овощей, бобовых, орехов, цельнозерновых, оливкового масла и рыбы.

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