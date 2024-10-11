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Путин отказался от телефонного разговора с Шольцем

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  • 11.10.2024, 16:02
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Путин отказался от телефонного разговора с Шольцем

Об этом заявил МИД Германии.

Путин отказался обсуждать тему мира в Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, ее слова приводит Reuters.

«Украина готова к справедливому миру», - заявила Бербок в Берлине, где в пятницу ожидаются переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Шольцем.

Она подчеркнула, что именно Путин отказывается от поиска путей мирного урегулирования.

«Он отказывается принять мир и ежедневно посылает очередной сигнал в пользу войны и разрушения. В эти дни он не готов даже говорить с канцлером Германии по телефону», - сказала она.

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