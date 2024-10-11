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СМИ показали спутниковые снимки пораженных российских складов с «Шахедами»

  • 11.10.2024, 16:34
  • 1,348
СМИ показали спутниковые снимки пораженных российских складов с «Шахедами»

Фотофакт.

На месте попаданий украинских беспилотников по складам недалеко от города Ейск в Краснодарском крае РФ зафиксированы повреждения зданий, в частности разрушение крыши одного из них, и следы пожара.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые обнародовал проект «Схемы» («Радио Свобода») в пятницу, 11 октября.

Спутниковые снимки, предоставленные Planet Labs, демонстрируют последствия ударов украинских беспилотников по складам вблизи Ейска, Краснодарский край, РФ.

На изображениях видны поврежденные складские здания, в частности, разрушенная крыша одного из них, а также следы пожара.

9 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли удар по базе хранения российских «Шахедов» в Краснодарском крае.

В ведомстве отметили, что ударная группа ВМС во взаимодействии с подразделениями СБУ атаковали базу хранения «Шахедов», что вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

По информации Генштаба, там хранилось около 400 ударных дронов.

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