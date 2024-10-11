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Почему провалился проект белорусской кукурузы

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  • 11.10.2024, 16:43
Почему провалился проект белорусской кукурузы

И дело тут не только в сельском хозяйстве.

Лукашенко признался, что наша кукуруза уступает западной. Разбираемся, почему так получилось.

Александр Лукашенко, посещая Шкловский район, ознакомился с результатами эксперимента по возделыванию кукурузы разных сортов. По его словам, наша кукуруза «неплохая», но «западная лучше». В связи с этим Лукашенко пригрозил «сделать выводы» по кадрам в Академии наук.

Что заминает селекции и есть ли в этом вина наших ученых? «Салідарнасць» обсудила это с предпринимателем и бывшим сотрудником Столбцовского райисполкома Николаем Лысенковым.

— Вся селекция, не только кукуруза, требует больших средств на выработку. Европа выделяет миллиарды евро, чтобы вести селекционные работы. А в Беларуси таких денег нет, — объясняет Николай Лысенков. — Уже более 20 лет у нас занимаются селекцией кукурузы, но далеко мы не продвинулись, топчемся на месте.

Кадры, которые этим занимаются — это в основном те, кто заканчивал университет еще в Советском Союзе. При этом финансирование очень скудное — вот вам поле, трактор, сейте, выращивайте, делайте гибриды.

Да и Шкловский район, где был Лукашенко, отмечает эксперт, это северо-восточная часть Беларусь. Там прохладнее и меньше солнца, чем на юге.

— В Беларуси кукуруза вырастала на семена только в Гомельской области, потому что там хватает солнца. Есть показатель ФАО — это сколько дней необходимо кукурузе, чтобы вырасти. В Беларуси ФАО во всех сортах очень высокий, ей надо очень долго расти и потреблять очень много солнца. А среди импортных сортов есть даже те, где потребление солнца в два раза меньше.

Да, мы уступаем в селекции, и этому упущению уже несколько десятилетий. Мы не догоним Запад. Еще 10 лет назад колхозы старались не покупать семена белорусской селекции, потому что понимали: при тех же затратах они по итогу недополучат. Вот как сегодня сказал Лукашенко — 20% в лучшем случае. То есть ты вкладываешь столько же, а получаешь на 20% меньше, потому что купил белорусские, а не импортные, семена.

Бедным колхозам раньше раздавали их бесплатно, и они от этого становились еще беднее. А богатые покупали импортные — французской или немецкой селекции.

Николай Лысенков считает, что белорусскую селекцию надо развивать, но в то же время это нельзя делать приоритетом «все только белорусское».

— Да, сейчас есть санкции, которые на самом деле работают — импортных семян в Беларуси практически нет. Нет импортных удобрений, которые необходимы кукурузе для роста, а заменять отечественными — хуже. Можно в два раза потерять урожай по сравнению с тем, что могли бы получить из импортного.

Пока в Беларуси не поменяется политическая и экономическая система, пока у нас будут колхозы, которые остались еще с Советского Союза, ничего не поменяется. До тех пор мы будем смотреть, что нового вышло на Западе и стараться скопировать. И это касается не только кукурузы, но и техники.

Однако, чтобы повторить то, что сделал кто-то, тоже надо много средств. К сожалению, в Беларуси мы на это выйти не можем. Ладно, с трактором попроще: разобрал, создал похожий из своих запчастей. Он будет хуже, но хотя бы будет также выглядеть. А в селекции все по-другому, там все сейчас на гибридах, и их надо выращивать самим.

Предприниматель отмечает, что денег на селекционные работы, выделяется недостаточно. Помимо кукурузы, такая же ситуация с сахарной свеклой и картофелем.

— Конечно, должно быть и что-то свое, но не должны быть условия «сеем только своим». Свое должно конкурировать с импортным. Но наша селекция по кукурузе, сахарной свекле и картофелю даже в подметки не годится западным образцам.

Поменяется власть, экономика, будут в стране деньги, но мы еще десятилетия будем выходить на тот уровень, чтобы выращивать такую же кукурузу, как, допустим, во Франции.

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