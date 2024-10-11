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В Минской области прошла облава на мигрантов

  • 11.10.2024, 17:15
В Минской области прошла облава на мигрантов

Выявили две группы нелегалов.

Две группы мигрантов, находившихся в Беларуси нелегально, обнаружили в Минской области во время операции «Нелегал-2024». Операция проводилась с 30 сентября по 6 октября, сообщает УВД Миноблисполкома.

Мигрантов обнаружили в двух населенных пунктах около Минска. Всего было 13 человек из Афганистана и Ирана. Их выслали из Беларуси.

Тем временем польские пограничники ежедневно сообщают о мигрантах, которые пытаются с территории Беларуси нелегально перейти границу. Однако их из Беларуси не высылают.

Также милиционеры выявили «368 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда, а также 51 нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности».

Во время мероприятий милиционеры проверяли рыночные комплексы на территории Минского района — «Новый Лебяжий» и «Экспобел». Они зафиксировали 13 случаев работы иностранных граждан с нарушением установленного порядка.

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