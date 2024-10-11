Специальная налоговая операция Владимир Рувинский

11.10.2024, 17:22

О чем молчит российское правительство.

В российской экономике при Владимире Путине бесконечно можно смотреть на три вещи: как государство придумывает внешние и внутренние угрозы для извлечения ренты; как не достигает заявленных целей — и как скрывает от россиян, на что потратило собранные с них деньги.

Вот и в этот раз при утверждении федерального бюджета на ближайшие три года правительство продемонстрировало нежелание объяснять россиянам, на что хочет расходовать уплачиваемые ими в бюджет налоги и сборы. У Кремля нет задачи сделать обывателям в России что-то понятнее, зато очевидно стремление закамуфлировать под заботу о россиянах рост расходов на войну с Украиной за их счет.

А умалчиваются простые вещи.

Повышение налогов и обязательных платежей с 2025 года касается всех россиян. Инфляция, разгоняющаяся в первую очередь из-за большого роста военных расходов, тоже касается всех россиян. А вот рекламируемая властями помощь из бюджета затрагивает только особые группы, из которых, кстати, правительство выбросило пенсионеров. Государство в России забирает у россиян больше, чем дает, — и людям придется больше платить.

Специальная налоговая операция

Проведенная летом 2024 года налоговая реформа задумывалась, как заявлял Минфин, для «сокращения неравенства в обществе и в экономике». Правительство в тот момент еще на словах придерживалось плана сократить военные расходы в 2025 году.

Через три месяца, в сентябре, неожиданно выяснилось, что в 2025 году затраты на «национальную оборону», напротив, вырастут — и резко, почти на 25%, составив 13,5 трлн рублей, что эквивалентно 32,5% всех бюджетных расходов (41,47 трлн рублей).

Стало понятно, зачем все затевалось: налоги и сборы последние годы обеспечивали более 70% доходов федерального бюджета. В условиях международных санкций, введенных в ответ на полномасштабную агрессию против Украины, российское правительство нашло перспективный источник дополнительных доходов — это сами россияне.

Немного статистики. Доходная часть федерального бюджета выросла с 36,6 трлн рублей в 2024 году до 40,3 трлн рублей в 2025-м — рост на 3,7 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы в 2025 году снизятся до 10,9 трлн рублей с 11,3 трлн рублей в 2024-м. Рост доходов и должна обеспечить главным образом налоговая реформа, которая, по расчетам правительства, принесет бюджету в 2025 году — 2,55 трлн рублей.

У кого правительство поскребет по сусекам? У бизнеса: повышение ставки налога на прибыль принесет бюджету вместо 2 трлн рублей в 2024 году — 4 трлн рублей в 2025-м (рост в два раза). У россиян: введенная прогрессивная шкала НДФЛ повышает доход от него в 2,6 раза — до 810,5 млрд рублей.

И опять у бизнеса и организаций: поступления от налога на добавленную стоимость вырастут на 2,2 трлн рублей — до 15,46 трлн рублей. Ну и по мелочи у россиян: до 1,6 трлн рублей увеличатся доходы от различных акцизов и до 1,4 трлн рублей — ввозных пошлин (+192 млрд рублей в каждом случае).

Информированность жителей России о состоянии экономики в своей стране Кремль и раньше рассматривал как политические риски. А после полномасштабного вторжения в Украину российские власти сделали это знание нежелательным и даже опасным, скрыв ряд экономических параметров и представив дело так, будто милитаризация экономики не затронет простого человека и даже пойдет ему на пользу.

Типичное, как под копирку, объяснение комментаторов в российских СМИ параметров федерального бюджета — власти не ошиблись, когда заявляли, что повышение налогового бремени большей части компаний и россиян не коснется. Даже декан экономфака МГУ Александр Аузан высказался в том духе, что дополнительно с граждан-то денег не берут — берут с бизнеса (значит, люди как бы и не страдают).

Это, конечно, не так. Неважно, кто платит налоги — важно, кто несет их бремя.

Платят все

Откуда берутся деньги на все эти платежи? Больше всего от роста налогового бремени в экономике страдает тот, кто слабее остальных может на это реагировать, объясняет согласившийся поговорить экономист.

Любое увеличение налогов и сборов, даже если за них платит бизнес, ложится финансовым бременем на людей. Происходит это через повышение цен, снижение реальных зарплат, через то, что фирмы меньше производят продукта, и он получается дороже. К этому же приводит уменьшение конкуренции, сокращение предложения и так далее.

Проще говоря, если при росте налогов в экономике бизнес не может сократить производство — страдает бизнес. Если при росте налогов ты не можешь сократить свое потребление — то страдаешь в итоге ты. Бизнес в России очень адаптивный, как показывают кризисы. К тому же государство некоторым еще помогает субсидиями.

И если компании и организации могут на повышение налогов и сборов быстро отвечать с помощью различных рыночных механизмов, то у конечного потребителя таких возможностей меньше всего. Поэтому больше всего от роста налогового бремени в экономике страдает тот, кто слабее остальных может на это отреагировать. То есть россияне.

В опросах «ИнФОМ» для Центробанка 62% россиян говорят, что не имеют сбережений и тратят доходы на то, чтобы только покрыть базовые нужды (от питания до покупки одежды). Их спрос неэластичен, сэкономить на этом они особо не могут — так что повышение налогов в экономике изо всех сил бьет по ним. «Это действительно обман, когда люди не понимают, насколько их обкладывают налогами», — замечает экономист.

Инфляционный налог

Мало того что правительство огромную часть собранных налогов и сборов потратит на войну — сами эти военные расходы разгоняют инфляцию. Это так называемый инфляционный налог, который платят все без исключения люди в России.

Если в гражданской, рыночной экономике сотрудник получает оплату за произведенный товар или услугу, которая приносит деньги, то в военной экономике выпущенный танк подбивается в бою. Гражданская экономика с этого ничего не получает — но в нее приходят рабочие с зарплатой за танк. Как следствие, спрос превышает предложение — цены растут, а деньги обесцениваются.

Борьбой с инфляцией в России занимается российский Центробанк, пытающийся с помощью высоких банковских ставок охладить внутренний спрос. Спрос снижается, но рост цен от этого не замедляется, констатирует регулятор. Такое обесценивание рубля он объясняет слабым предложением товаров и услуг в гражданской экономике — из-за нехватки работников и низкой производительности труда.

Но можно сказать и по-другому: предложение из российской рыночной экономики не поспевает за спросом на деньги из военно-промышленного комплекса, которые правительство вливает в него из главным образом собранных налогов и сборов. Вливает щедро, чтобы выжать максимум из военного производства.

Рост налогов будет только тормозить гражданскую экономику, а значит и предложение от нее, что будет подгонять инфляцию (меньше товаров по более высокой цене). С другой стороны, тарифы РЖД также вырастут как для пассажиров на 11,6%, так и для перевозки грузов на 13,2%. А тут еще коммунальные услуги подорожают почти на 12%. Это тоже ведет к росту цен.

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Бенефициаров госрасходов на войну с Украиной не так много. Это семьи участников войны и люди, работающие на ВПК. Плюс идет перераспределение денег в другие отрасли, где тоже растут зарплаты, чтобы удержать специалистов. Других серьезных бенефициаров нет.

А вот налоговым бременем и ростом цен правительство, чтобы платить за путинскую войну, обложило всех в России — и старательно об этом умалчивает.

Владимир Рувинский, The Moscow Times

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