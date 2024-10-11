В Беларусь планирует зайти скандальная российская сеть общепита 8 11.10.2024, 17:41

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Ее название выглядит как ругательство.

Одна из самых скандально известных российских сетей общепита «Ёбидоёби» собирается выйти на белорусский рынок. На сайте для франчайзи доставки суши и роллов Беларусь обозначена как «приоритетный регион развития». Кроме того, как выяснил Office Life, «Ёбидоёби» запустила рекламную кампанию по поиску партнеров в нашей стране.

«Ёбидоёби» обещает новым партнерам адаптировать свою экономическую модель для города, помочь с открытием и выйти на чистый доход от $50 тыс. в год.

Условия: стоимость франшизы — от $5 тыс., роялти — 4% от оборота. За это новым партнерам предлагают «мощный и скандально известный бренд», доступ к «огромной базе знаний», маркетинговое сопровождение, готовый сайт для заказа онлайн, бухгалтерское и юридическое сопровождение и т. д.

Сеть в 2016 году запустили предприниматели Дмитрий Прадед и Константин Зимен из Красноярска. Доставка прежде всего известна своим названием и провокационным подходом к маркетингу, из-за чего часто попадает в медийные скандалы.

Так, например, в середине 2023 года она проиграла суд с Федеральной налоговой службой России. Ведомство хотело, чтобы «Ёбидоёби» изменила свое фирменное наименование, т. к. оно «имеет созвучие со словами ненормативной лексики, имеющими непристойное содержание, а также противоречит общественным интересам и принципам морали».

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