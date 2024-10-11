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В Беларусь планирует зайти скандальная российская сеть общепита

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  • 11.10.2024, 17:41
  • 8,132
В Беларусь планирует зайти скандальная российская сеть общепита

Ее название выглядит как ругательство.

Одна из самых скандально известных российских сетей общепита «Ёбидоёби» собирается выйти на белорусский рынок. На сайте для франчайзи доставки суши и роллов Беларусь обозначена как «приоритетный регион развития». Кроме того, как выяснил Office Life, «Ёбидоёби» запустила рекламную кампанию по поиску партнеров в нашей стране.

«Ёбидоёби» обещает новым партнерам адаптировать свою экономическую модель для города, помочь с открытием и выйти на чистый доход от $50 тыс. в год.

Условия: стоимость франшизы — от $5 тыс., роялти — 4% от оборота. За это новым партнерам предлагают «мощный и скандально известный бренд», доступ к «огромной базе знаний», маркетинговое сопровождение, готовый сайт для заказа онлайн, бухгалтерское и юридическое сопровождение и т. д.

Сеть в 2016 году запустили предприниматели Дмитрий Прадед и Константин Зимен из Красноярска. Доставка прежде всего известна своим названием и провокационным подходом к маркетингу, из-за чего часто попадает в медийные скандалы. 

Так, например, в середине 2023 года она проиграла суд с Федеральной налоговой службой России. Ведомство хотело, чтобы «Ёбидоёби» изменила свое фирменное наименование, т. к. оно «имеет созвучие со словами ненормативной лексики, имеющими непристойное содержание, а также противоречит общественным интересам и принципам морали».

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