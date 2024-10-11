Биткоин остался сильнейшим активом года 11.10.2024, 18:10

Чего ждать в четвертом квартале.

Несмотря на падение крипторынка на этой неделе и снижение котировок биткоина ниже $59 тыс. вечером 10 октября, главная криптовалюта остается одним из самых доходных активов в этом году. Прирост курса биткоина составил около 44% с начала января, обогнав индекс 100 крупнейших технологических компаний NASDAQ (+20%), индекс 500 крупнейших публичных американских компаний S&P 500 (+21%), а также золото (+28%).

Однако в последние семь месяцев после достижения ценового максимума в марте около $73 тыс. биткоин торгуется примерно на 17% ниже или немного выше $60,5 тыс. по состоянию на 11 октября (12:00 по Минску). За этот же отрезок времени S&P 500 и NASDAQ выросли на 12%, а цена золота — на 22%.

«Биткоин по-прежнему остается самым эффективным классом активов в 2024 году, но его отрыв сократился», — отмечает руководитель исследований в New York Digital Investment Group (NYDIG) Грег Чиполаро.

Возможно, что такое поведение криптовалюты связано с сезонностью, так как летние месяцы и третий квартал в целом для биткоина являются исторически трудным временем, по мнению NYDIG.

К тому же рынок главной криптовалюты отметился появлением крупных игроков, которые распространяли либо продавали биткоины на открытом рынке, включая выплату компенсаций клиентам рухнувшей криптобиржи Mt. Gox, а также продажу конфискованных активов со стороны правительств США и Германии.

В результате изъятия активов у преступников одними из крупнейших держателей главной криптовалюты стали государства. В то время как инвесторы покупают биткоин на открытом рынке, вкладывая реальные деньги, государства чаще получают биткоины путем конфискации «цифрового золота». Власти отдельных государств периодически продают эти конфискованные криптовалюты.

«Это привело к тому, что почти 204 тыс. BTC перешли из рук в руки начиная с конца второго квартала и в третьем квартале при средней цене $62 тыс. за биткоин», — написано в отчете NYDIG.

Отдельную положительную роль, по мнению аналитиков, сыграли спрос на главную криптовалюту со стороны американских биржевых фондов (ETF) на базе биткоина, а также покупки главной криптовалюты со стороны публичных компаний, включающих MicroStrategy, MARA (Marathon Digital), Semler Scientific, Metaplanet, Cathedra и OneMedNet.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США с 2014 года отклоняла заявки на ETF, основанные на спотовых криптовалютах. И только в 2024 году одобрила их запуск. По данным Sosovalue на 11 октября, под управлением запущенных фондов на основе биткоина и Ethereum находится более $61 млрд в криптовалютах.

В 2024 году все больше компаний стали применять стратегию накопления биткоина на своих балансах. Согласно сервису Bitbo, совокупный объем главной криптовалюты на их счетах составил более 363 тыс. BTC, или $22 млрд. Крупнейший держатель биткоина из списка публичных компаний — Microstrategy.

На ее долю приходится 252,2 тыс. BTC, или более $15 млрд. За 2024 год компания нарастила свои резервы более чем на 62 тыс. BTC. Компания MicroStrategy — наиболее известный сторонник и крупнейший публичный держатель биткоина. Под руководством уже бывшего генерального директора, а теперь председателя совета директоров Майкла Сэйлора она одной из первых организаций публично заявила о покупке главной криптовалюты на баланс компании в 2020 году.

Несмотря на относительно слабые показатели предыдущих двух кварталов, NYDIG считает, что четвертый квартал является традиционно сильным для цены биткоина, ссылаясь на цикличность поведения главной криптовалюты.

«Хотя инвесторы могут быть разочарованы диапазонной торговлей за последние шесть месяцев, будьте уверены, что по сравнению с предыдущими циклами биткоин находится именно там, где он был в предыдущие два цикла», — отметил Чиполаро.

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