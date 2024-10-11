Politico назвало пять основных запросов Зеленского из его турне по Европе 11.10.2024, 18:41

Владимир Зеленский

Вступление в НАТО и ПВО в приоритете.

Журналисты назвали пять основных запросов, с которыми президент Украины Владимир Зеленский обращается к международным партнерам во время своего европейского турне. Об этом говорится в статье Politico.

Издание представило пять ключевых запросов Зеленского, оценивая их шансы на успех по шкале от 1 до 5, где единица означает самые низкие. Наименьшие шансы они приписали первому запросу — относительно приглашения Украины в НАТО.

Второй важной просьбой президента стало обеспечение помощи союзнической ПВО для защиты украинского неба, в частности, проводя параллели с поддержкой Израиля. Основное внимание сосредоточено на Польше и Румынии, которые могли бы сбивать российские ракеты и дроны, входящие в приграничные районы.

Издание оценивает шансы на успех этого запроса как низкие, поскольку союзники опасаются прямого втягивания в конфликт с Россией.

Зеленский также призывает продолжить усиление систем ПВО. «Несмотря на обнадеживающие заявления летом, поставки приостановились — но обещания продолжаются», — говорится в материале.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно объявил, что новые системы IRIS-T будут включены в пакет военной помощи стоимостью 1,4 миллиарда евро, который Германия подготовила совместно с Данией, Норвегией и Нидерландами. Этот пакет планируют предоставить Украине до конца 2024 года.

Третьим важным призывом со стороны Украины является просьба разрешить использовать западное оружие для ударов по целям на территории России. Однако, как отмечают журналисты, шансы на успех этого запроса минимальны, поскольку, несмотря на поддержку со стороны нового генсека НАТО Марка Рютте, существуют опасения, что такие действия могут привести к эскалации войны и даже к применению Россией ядерного оружия.

Четвертым запросом называют просьбу о предоставлении Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, которые страна уже долгое время активно просит. Однако после категорического отказа со стороны Олафа Шольца, упоминания об этих ракетах почти исчезли из публичных обсуждений. Издание Politico считает, что позиция канцлера по этому вопросу, вероятно, будет оставаться неизменной.

Пятой просьбой президента Зеленского является привлечение инвестиций в украинский оборонный сектор, что не только позволит Украине самостоятельно производить необходимое оружие, но и станет стимулом для экономического роста. Уже наблюдается прогресс в сотрудничестве с немецким оружейным концерном Rheinmetall, норвежской компанией Nammo и шведской Saab по совместному производству. Кроме того, такие страны, как Дания, Канада и Литва, начали размещать заказы в украинских оборонных компаниях.

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