«Если бы такое произошло в Минске — он бы просто рухнул» 2 11.10.2024, 19:07

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Как белорусы пережили «ураган столетия» в США.

На восточном побережье США бушует небывалый за последние годы ураган «Милтон». Белорусы, которые живут в штате Флорида — эпицентре стихии, рассказали «Еврорадио» о том, как они готовились и пережили этот природный катаклизм.

«В жизни ветра такого не видел»

Геннадий живет в городе Грувленд. Говорит, хоть стихия и пришла к нему в дом, она была не такой мощной, как в других городах Флориды.

— Из-за новостей изначально было очень тревожно. Особенно переживали жена и дети. Супруга почти все свободное время что-то готовила — кормить семью-то надо, а электричество могло пропасть в любой момент. Но лично у меня была какая-то уверенность, что все будет хорошо.

Эвакуироваться мы не стали — остались дома. Убрали все с балкона, заднего двора, мусорные баки и все, что может ветер унести или сдвинуть. Власти ездили по городу и на случай подтоплений раздавали мешки с песком.

Заправили машины (накануне урагана это была большая проблема), набрали ванные с водой (боялись, что вода может исчезнуть), а еще купили много разной еды, которую не надо готовить.

Собственно, на этом наша подготовка закончилась. Наши соседи, например, заколачивали в домах окна, но мне показалось это лишним.

Сам ураган нас почти не коснулся, только декоративный фонтанчик в саду сломался. В нашем доме, в отличие от наших соседей, подтоплений нет, окна и крыша тоже стресс-тест прошли на ура.

Электричество тоже не пропадало — линии электропередачи к моему дому подведены под землей.

Но, чтоб вы понимали, какой был ветер — есть фото, где контейнеры по 150 килограммов просто закидываются на крышу. Звук был такой, будто тараном стучались в двери, окна и стены. Местами даже внутри дома было плохо слышно друг друга.

Жена снимала вчера сам ураган, но фото и видео не передадут настоящую атмосферу. Это надо было видеть вживую. В жизни ветра такого не видел, дождь буквально горизонтально стелился. Захватывающее и страшное зрелище.

Сегодня с самого утра люди ходят и вручную убирают поваленные ветки, только что видел соседей с пикапом, загруженным сломанными деревьями. Люди нормально к этому относятся — убирают последствия, чинят, что сломалось.

Предлагают помощь тем, кому сложно убрать самим. Думаю, чуть позже сегодня подключатся муниципальные и кооперативные службы.

Паники так точно ни у кого нет, даже у тех, чье имущество пострадало.

Да, это природное явление и нужно быть к нему готовым. Мы переехали во Флориду из Калифорнии, а там перед нашим отъездом было землетрясение в 7,3 балла. Вот, думаем, куда еще переехать, чтобы люди не скучали вокруг.

«Если бы такое произошло в Минске — он бы просто рухнул»

Ирина, супруга Геннадия, тоже никогда ранее не видела такого огромного ветра.

— Пару недель назад в нашем штате уже был ураган, но он прошел мимо нас. В этот раз мы точно были уверены, что будем прям в эпицентре.

Начали готовиться заранее: закупились водой, сухим пайком — то, что расхватывалось в магазинах сразу же. Но в целом в наличии все было.

Паники тоже не было, люди были очень организованы, американцы ведь давно с этим знакомы. Единственная проблема — это найти бензин, его не было от слова совсем, все заправки пустовали.

Да, была мысль уехать, нам даже рекомендовали это сделать, но куда ехать без бензина? Короче, решили остаться. Все, что может куда-то улететь, занесли в дом, машины спрятали в гараж.

Было очень жутко, до этого было очень много хайпа, что ни включи — везде говорили об этом урагане. Но куда-то бежать прятаться не имело смысла, поскольку во Флориде нет подвалов, спрятаться невозможно.

Мы зарядили все гаджеты, электронные книги, подготовили еду и начали ждать. Наши соседи готовились очень организованно: оставляли мешки с песком, подвязывали деревья, строили какие-то подпорки на заборах.

Паники не было вообще, ноль. Люди молодцы, все сидели по домам, и никто не шлялся. Оставалось только ждать и молиться.

Утро началось просто с легкого дождя. Сам ураган пришел уже к ночи. Все потемнело, появился ветер и сильный ливень. Я подумала, что это начало, но нет.

Затем начался тропический шторм, который постоянно набирал мощь — и это уже было страшно. Стены тряслись, у нас даже кровать в комнате шаталась.

Такое я видела в первый раз, это не просто когда чувствуешь ветер — это когда ты его видишь.

Вообще, уровень инфраструктуры здесь просто потрясающий, все ко всему готовы: и люди, и власти. Если бы такое произошло в Минске — он бы просто рухнул.

Слава богу, что все это закончилось. Все живы и здоровы. Нас пронесло.

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