В ООН назначен новый специальный докладчик по правам человека в Беларуси

В ООН назначен новый специальный докладчик по правам человека в Беларуси1
- 11.10.2024, 19:26
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Он родом из Латвии.
Сегодня в Женеве на заседании 57-й сессии Совета ООН по правам человека на должность спецдокладчика по Беларуси был назначен Нильс Муйжниекс, эксперт в сфере защиты прав человека с 25-летним опытом.
Муйжниекс занимал должность Комиссара по правам человека в Совете Европы, возглавлял региональное представительство Amnesty International в Европе и сотрудничал с беларусскими правозащитниками. Ранее должность специального докладчика ООН по Беларуси занимала Анаис Марин.
Нильс Муйжниекс родом из Латвии, был директором Института перспективных социальных и политических исследований при факультете социальных наук Латвийского университета в Риге (2005−2012), Председателем Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (2010−2012 годы), латвийским министром, ответственным за социальную интеграцию, антидискриминацию, права меньшинств и развитие гражданского общества (2002−2004 годы), и директором Латвийского центра по правам человека и этническим исследованиям (1994−2002 годы).
Специальный докладчик ООН — должность, которая занимает важное место в борьбе за права человека в Беларуси. Эксперт проводит независимый мониторинг того, что происходит с правами человека в нашей стране, регулярно готовит рекомендации по улучшению ситуации. Кроме того, он отслеживает выполнение международных обязательств Республики Беларусь в сфере уважения и соблюдения прав человека.