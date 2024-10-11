Лукашенко подписал новые законы

Лукашенко подписал новые законы5
- 11.10.2024, 20:05
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Один урезает соцпакет для населения, второй регулирует выплаты военным пенсионерам.
Александр Лукашенко 11 октября подписал ряд новых законов. Один из них — закон «Об изменении законов по вопросам занятости населения», который должен «исключить иждивенчество и создать условия для занятости населения». Второй — о выплате пенсий военным пенсионерам за границей.
Как сообщили в пресс-службе узурпатора, подписанный Лукашенко закон «Об изменении законов по вопросам занятости населения» нацелен на «создание дополнительных условий для занятости граждан страны».
Новый закон усиливает требования к назначению и получению пособия по безработице — как утверждается, «в целях исключения иждивенческих настроений». Пособие будет назначаться при соблюдении условий:
нужно зарегистрироваться в службе занятости в течение месяца с даты увольнения;
не менее пяти лет до регистрации безработным состоять в трудовых отношениях с уплатой взносов в фонд соцзащиты населения.
Максимальный период нахождения на учете в службе занятости сокращается с 18 до 12 месяцев, период выплаты пособия по безработице уменьшается вдвое — с шести до трех месяцев.
Кроме того, вводится институт квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью. Квоты будут устанавливаться в порядке и размерах, определенных правительством, для нанимателей всех форм собственности (кроме общественных объединений людей с инвалидностью, некоммерческих и бюджетных организаций).
Вместе с тем закон предусматривает расширение перечня категорий безработных, которым предоставляются дополнительные гарантии занятости. К ним отнесены люди предпенсионного возраста (за пять лет до достижения пенсионного возраста), а также те, кто прекратил находиться в ЛТП, и лица, страдающие алкоголизмом, наркоманией и прошедшие медицинскую реабилитацию.
Из других новшеств закона:
расширены возможности граждан для получения содействия службы занятости в поиске работы, а нанимателей — в подборе кадров;
для безработных предусмотрена возможность электронной регистрации, а также регистрации не только по месту жительства, но и по месту пребывания;
нанимателям предоставляется право заявлять в Общереспубликанский банк вакансий сведения о текущей и перспективной потребности в работниках на действующие и новые рабочие места.
Кроме того, Лукашенко 11 октября подписал закон «Об изменении Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований».
«Документ принят в целях сохранения уровня и порядка пенсионного обеспечения военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность, после выхода Беларуси из соответствующих международных договоров», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.
В частности, закон предусматривает продолжение выплаты пенсий военным пенсионерам государств — участников международных договоров и членам их семей, пенсии которым в Беларуси назначены в период действия этих договоров.
Военным пенсионерам, ранее уволенным с военной службы (службы) в СССР или в Беларуси, предоставляется право на назначение пенсии и продолжение им выплат при выезде для постоянного проживания за пределы страны.
Кроме того, законом вводятся дополнительные категории граждан, которым выплачиваются пенсии за шесть месяцев вперед с последующим прекращением ее выплаты.