Тайник с оружием нашли в кабине лифта в одной из многоэтажек Минска8
- 11.10.2024, 21:03
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Фотофакт.
Тайник с оружием нашли в кабине лифта в одной из многоэтажек Минска. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Тайник обнаружил 46-летний работник лифтовой службы во время ремонтных работ в многоэтажке по улице Рокоссовского. Мужчина с напарником проводил демонтаж воздуховода старой системы пожаротушения на техническом этаже, когда и сделали свою находку. В тайнике находилась коробка, а в ней лежали кобура, глушитель и боеприпасы. Судя по состоянию, все эти предметы пролежали в укромном месте много лет: кобура уже истлела.
О найденном оружии электромонтер сразу же сообщил в Ленинское РУВД. По указанному адресу сразу же отправилась следственно-оперативная группа.
— Находка была изъята и направлена на комплексную экспертизу с целью идентификации личности человека, оставившего данные предметы, — сообщили в ГУВД Мингорисплкома.