«Википедия» превращается в сборник сгенерированных ИИ текстов 11.10.2024, 22:03

Администрация платформы пытается принять меры.

«Википедия» вынуждена создать специальную группу WikiProject AI Cleanup, которая займется защитой проекта от бессмысленных и сгенерированных искусственным интеллектом текстов. На такое решение администрация «Википедии» пошла, когда в поле зрения все чаще стали попадаться сгенерированные чат-ботами фрагменты текста или целые материалы.

Для поиска неэнциклопедических материалов, написанных ИИ, используют поиск по ключевым фразам и оборотам, характерным для чат-ботов. В некоторых случаях обнаружить «инвазию» просто, в других возникают затруднения (речь о сложных текстах, а также написанных действительно хорошо, но о выдуманных субъектах, объектах и событиях).

Предполагается, что обилие ИИ-контента приведет к дальнейшему снижению доверия к «Википедии». Проблема усугубляется и тем, что, будучи открытым для редактирования всеми желающими, проект становится все менее достоверным источником информации. Кто и зачем занимается публикацией созданных ИИ материалов, ответа на данный момент нет.

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