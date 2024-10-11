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«Вот тогда Россия реально посыплется»

  • 11.10.2024, 22:07
«Вот тогда Россия реально посыплется»

Эксперт оценил, как ракеты JASSM могут помочь ВСУ на фронте.

Если США передадут Украине ракеты JASSM без ограничений, ВСУ смогут бить по российским складам, аэродромам, пунктам управления и транспортным узлам. Это существенно повлияет на ситуацию на фронте.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

«Я не ожидаю, что мы будем из ничего иметь возможность уничтожать носители КАБов. Единственный вариант, что нам позволят бить своим оружием по России и американцы внезапно предоставят ракеты JASSM, и не просто на 370, а на 900 км», - отметил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Отметим, AGM-158 JASSM – это высокоточная авиационная ракета класса «воздух-земля». Одним из носителей есть истребитель F-16, несколько единиц которых Украина уже получила от Дании и Нидерландов.

По мнению эксперта, если западные партнеры предоставят Украине такие ракеты без ограничений и в большом количестве, то могут последовать удары по вражеским складам, аэродромам, пунктам управления и транспортным узлам.

Кроме того, дальность 900 км означает, что половина производителей российских вооружений будет пылать и взрываться от повторной детонации.

«Вот тогда Россия реально посыплется. Фактически это будет похоже на конец войны. Но это будет военное поражение РФ. К сожалению, американцы боятся этого не меньше, чем поражения Украины», - отметил Романенко.

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