«Вот тогда Россия реально посыплется»
- 11.10.2024, 22:07
Эксперт оценил, как ракеты JASSM могут помочь ВСУ на фронте.
Если США передадут Украине ракеты JASSM без ограничений, ВСУ смогут бить по российским складам, аэродромам, пунктам управления и транспортным узлам. Это существенно повлияет на ситуацию на фронте.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
«Я не ожидаю, что мы будем из ничего иметь возможность уничтожать носители КАБов. Единственный вариант, что нам позволят бить своим оружием по России и американцы внезапно предоставят ракеты JASSM, и не просто на 370, а на 900 км», - отметил авиационный эксперт Валерий Романенко.
Отметим, AGM-158 JASSM – это высокоточная авиационная ракета класса «воздух-земля». Одним из носителей есть истребитель F-16, несколько единиц которых Украина уже получила от Дании и Нидерландов.
По мнению эксперта, если западные партнеры предоставят Украине такие ракеты без ограничений и в большом количестве, то могут последовать удары по вражеским складам, аэродромам, пунктам управления и транспортным узлам.
Кроме того, дальность 900 км означает, что половина производителей российских вооружений будет пылать и взрываться от повторной детонации.
«Вот тогда Россия реально посыплется. Фактически это будет похоже на конец войны. Но это будет военное поражение РФ. К сожалению, американцы боятся этого не меньше, чем поражения Украины», - отметил Романенко.