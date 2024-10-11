«Вот тогда Россия реально посыплется» 11.10.2024, 22:07

Эксперт оценил, как ракеты JASSM могут помочь ВСУ на фронте.

Если США передадут Украине ракеты JASSM без ограничений, ВСУ смогут бить по российским складам, аэродромам, пунктам управления и транспортным узлам. Это существенно повлияет на ситуацию на фронте.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

«Я не ожидаю, что мы будем из ничего иметь возможность уничтожать носители КАБов. Единственный вариант, что нам позволят бить своим оружием по России и американцы внезапно предоставят ракеты JASSM, и не просто на 370, а на 900 км», - отметил авиационный эксперт Валерий Романенко.

Отметим, AGM-158 JASSM – это высокоточная авиационная ракета класса «воздух-земля». Одним из носителей есть истребитель F-16, несколько единиц которых Украина уже получила от Дании и Нидерландов.

По мнению эксперта, если западные партнеры предоставят Украине такие ракеты без ограничений и в большом количестве, то могут последовать удары по вражеским складам, аэродромам, пунктам управления и транспортным узлам.

Кроме того, дальность 900 км означает, что половина производителей российских вооружений будет пылать и взрываться от повторной детонации.

«Вот тогда Россия реально посыплется. Фактически это будет похоже на конец войны. Но это будет военное поражение РФ. К сожалению, американцы боятся этого не меньше, чем поражения Украины», - отметил Романенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com