Литовская армия получила первые боевые дроны собственного производства 11.10.2024, 22:55

Пять тысяч из них передадут Украине.

Литовская армия получила первые боевые FPV-дроны производства литовских компаний по контракту с Минобороны Литвы. Большая часть из них будет передана Украине.

Об этом сообщило оборонное ведомство Литвы.

В министерстве назвали знаковым событием получение первой партии боевых дронов литовского производства.

«Мы покупаем более 2300 литовских дронов для наших собственных вооруженных сил, а также мы поставим около 5000 таких беспилотников Украине, что усилит и нашу, и украинскую оборону», - заявили в ведомстве.

Напомним, что в начале августа этого года в Украине успешно прошли испытания дроны от пяти литовских производителей.

Также ранее сообщалось, что в этом году Литва планирует направить дополнительные 20 миллионов евро для закупки различных типов боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Средства также пойдут на подготовку инструкторов и операторов дронов, которые будут перенимать опыт украинцев.

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