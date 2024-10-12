В Штутгарте почти два десятка человек обратились к врачам после того, как сходили в оперу 12.10.2024, 1:19

Опера Sankta в опере Штутгарта. Фото: staatsoper-stuttgart.de

Вот что такого они увидели на сцене.

На премьерных спектаклях оперы Sankta в опере Штутгарта 18 зрителей обратились к врачам: из-за увиденного на сцене они ощутили шок и тошноту, сообщает The Guardian.

В Государственной опере Штутгарта прошли уже два премьерных показа скандальной оперы Sankta, которую поставила австрийский сценограф Флорентина Хольцингер. 18 зрителей обратились к врачам с жалобами на шок и тошноту из-за увиденного.

Опера, поставленная Хольцингер, основана на скандальной экспрессионистской опере Пауля Хиндемита Sancta Susanna 1920-х годов и рассказывает историю молодой монахини. В нынешней постановке есть элементы католической литургии.

Кроме того, во время спектакля показывают реальный секс, множество обнаженных тел, настоящую и искусственную кровь, сцены пирсинга, нанесения ран и тому подобное. Представление также включает громкие звуковые эффекты и зажигание благовоний.

При этом в афише оперы содержится предупреждение, что она рассчитана на публику старше 18 лет и в ней содержатся откровенные сцены.

«Некоторые аспекты постановки могут вызвать дискомфорт у определенных людей, а для других они могут оказаться даже травматичными», — предупреждают постановщики.

При этом жалобы некоторых зрителей на здоровье после просмотра, похоже, не повлияли на коммерческий успех оперы: билеты на все оставшиеся показы в Штутгарте и других городах уже распроданы.

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