В Штутгарте почти два десятка человек обратились к врачам после того, как сходили в оперу
- 12.10.2024, 1:19
Вот что такого они увидели на сцене.
На премьерных спектаклях оперы Sankta в опере Штутгарта 18 зрителей обратились к врачам: из-за увиденного на сцене они ощутили шок и тошноту, сообщает The Guardian.
В Государственной опере Штутгарта прошли уже два премьерных показа скандальной оперы Sankta, которую поставила австрийский сценограф Флорентина Хольцингер. 18 зрителей обратились к врачам с жалобами на шок и тошноту из-за увиденного.
Опера, поставленная Хольцингер, основана на скандальной экспрессионистской опере Пауля Хиндемита Sancta Susanna 1920-х годов и рассказывает историю молодой монахини. В нынешней постановке есть элементы католической литургии.
Кроме того, во время спектакля показывают реальный секс, множество обнаженных тел, настоящую и искусственную кровь, сцены пирсинга, нанесения ран и тому подобное. Представление также включает громкие звуковые эффекты и зажигание благовоний.
При этом в афише оперы содержится предупреждение, что она рассчитана на публику старше 18 лет и в ней содержатся откровенные сцены.
«Некоторые аспекты постановки могут вызвать дискомфорт у определенных людей, а для других они могут оказаться даже травматичными», — предупреждают постановщики.
При этом жалобы некоторых зрителей на здоровье после просмотра, похоже, не повлияли на коммерческий успех оперы: билеты на все оставшиеся показы в Штутгарте и других городах уже распроданы.