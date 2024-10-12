Украина передаст Ватикану список журналистов в плену РФ
- 12.10.2024, 2:00
Президент Украины встретился с Папой Римским.
Украина передаст Ватикану список находящихся в плену журналистов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам президента, очень тяжело вести работу по возвращению пленных.
«Поэтому нуждаемся в специальной помощи, в частности — усилиях Ватикана. Мы договорились, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену России, и мы обсудили подробно возвращение гражданских, возвращение депортированных детей. Мы надеемся на поддержку», - сказал Зеленский.
Он напомнил, что в этом месяце в Канаде состоится встреча по пункту формулы мира по гуманитарным вопросам. Президент Украины пригласил Ватикан принять участие.