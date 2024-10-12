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Украина передаст Ватикану список журналистов в плену РФ

  • 12.10.2024, 2:00
Украина передаст Ватикану список журналистов в плену РФ

Президент Украины встретился с Папой Римским.

Украина передаст Ватикану список находящихся в плену журналистов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам президента, очень тяжело вести работу по возвращению пленных.

«Поэтому нуждаемся в специальной помощи, в частности — усилиях Ватикана. Мы договорились, что Украина передаст список журналистов, которые сейчас в плену России, и мы обсудили подробно возвращение гражданских, возвращение депортированных детей. Мы надеемся на поддержку», - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в этом месяце в Канаде состоится встреча по пункту формулы мира по гуманитарным вопросам. Президент Украины пригласил Ватикан принять участие.

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