Хакеры заставили роботы-пылесосы в США материться на владельцев 12.10.2024, 3:59

Взломы затронули китайских роботов Ecovacs Deebot X2.

Хакеры получили доступ к функционалу роботов-пылесосов в нескольких городах США и заставили технику транслировать оскорбления в адрес их пользователей, сообщил телеканал ABC.

По его данным, все взломы затронули китайских роботов Ecovacs Deebot X2. Так, пылесос адвоката из Миннесоты Дэниела Свенсона вдруг стал «выкрикивать расистские оскорбления» перед ним и его 13-летним сыном. Другой агрегат в Лос-Анджелесе внезапно погнался за собакой своего владельца по дому, тоже попутно транслируя ругательства. Третий робот Ecovacs разбудил своего пользователя ночью и стал осыпать непристойностями.

Всем владельцам пришлось полностью отключить прибор, поскольку перезагрузка не помогала обезвредить пылесос и отобрать доступ к прямой трансляции с камеры и функции дистанционного управления у хакеров.

Как отметили в китайской компании, там провели расследование инцидентов. В случае с роботом-пылесосом Свенсонов сотрудники Ecovacs предположили, что он сам мог дать возможность взломщикам украсть пароль к его аккаунту, используя одно и то же слово или комбинацию для других профилей. Там также заявили, что «не нашли никаких доказательств», что учетные записи стали доступны посторонним «в результате взлома систем Ecovacs».

Тем не менее в пресс-службе Ecovacs заверили, что предупредили пользователей о необходимости сменить свои пароли, а в ноябре выйдет обновление прошивки пылесосов, чтобы уберечь их владельцев от несанкционированного доступа к их технике.

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