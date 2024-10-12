Большинство россиян уже не хотят войны Алексей Голобуцкий

12.10.2024, 9:49

Повлияет ли это на Кремль?

Эксперты российских центров опросов отмечают рост в РФ количества сторонников переговоров с Украиной, но при этом большинство россиян не готовы возвращать оккупированные территории. Такие исследования не могут дать абсолютных цифр (ибо немногие готовы говорить правду в опросах), но показывают динамику настроений.

Путин вынужден учитывать массовые настроения даже несмотря на установленный диктаторский режим – ведь именно из-за настроений населения он до сих пор отказывается от массовой мобилизации, предпочитая все дороже оплачивать контракты для меньшего потока желающих умирать.

Итак, как видим, открытие «внутрироссийского фронта» с подрывами и пожарами и последовательное перемалывание россиян в «СВО» за каждый метр оккупированной ими земли все же производят должное впечатление на население РФ в целом.

Наконец, даже заместитель главы комитета их «Госдумы» уже официально сегодня заявила о критической нехватке кладбищ в России – и предложила разрешить открывать частные кладбища и крематории для решения проблемы с потоком трупов.

Конечно, давление на россиян еще недостаточно, потому что хоть умирать за чужую землю они уже не хотят, но самую чужую землю еще хотят.

По крайней мере, так фиксируют опрос. В которых, разумеется, россияне стараются максимально аккуратно врать, чтобы не замели спецслужбы. Но если даже так большинство призналось, что уже не хочет войны, значит, эти настроения действительно господствуют в России. И вполне возможно, что и нашей земли большинство уже не желает, однако боится признаться.

При эффективной, а не как теперь, поддержке союзников Путина, вероятно, можно будет дожать до весны минимум на возвращение оккупированной Запорожской, Херсонской и Харьковской. А Донбасс и Крым оставить демилитаризованными подмандатными ООН территориями без окончательного статуса (в Украине они будут числиться как украинские суверенные, в конституции РФ – как российские до следующего этапа, хотя бы через 20-30 лет).

В любом случае, подобные настроения большинства россиян – полезный фактор в контексте подготовки очередного саммита мира.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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