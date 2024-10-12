Рынок недвижимости в российской Бурятии захватили шаманы 3 12.10.2024, 10:22

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В России уже несколько лет наблюдается рост интереса к магическим услугам.

В Бурятии около половины сделок на рынке недвижимости совершаются при участии шаманов, сообщил генеральный директор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов агентству «РИА Новости». Он отметил, что примерно 50% жителей республики обращаются к шаманам по самым разным вопросам, включая инвестиции и смену места жительства.

«Все та же половина консультируется с шаманами на разных этапах сделки. Чаще всего при выборе объекта — подходит тот или иной данному человеку или семье. То есть, так или иначе, это около 40–50% сделок», — пояснил Хусаинов. После завершения сделки шамана часто приглашают провести обряд в новом доме, добавил руководитель компании.

В России уже несколько лет наблюдается рост интереса к магическим услугам, пишет The Moscow Times. В 2023 году с января по октябрь граждане потратили 904 млн рублей на курсы по эзотерике и 104 млн рублей на обучение астрологии, согласно исследованию банка «Точка» и платформы GetCourse. По данным «Коммерсанта», спрос на мистические практики среди россиян в первой половине 2023 года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Эта тенденция сохраняется и в 2024 году: в период с января по август число пользователей, посещающих сайты, посвященные астрологии, гаданиям и нумерологии, увеличилось на четверть по сравнению с тем же периодом 2023 года, по данным компании Yota. Общий прирост интернет-трафика на эзотерические ресурсы составил 38%, а время, проведенное на этих сайтах, выросло на 19%.

Популярность мистического контента в России начала заметно увеличиваться с 2022 года. Тогда в стране возросли продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении. Также значительно повысился спрос на курсы по нумерологии, таро, медитации и другим эзотерическим практикам. Согласно данным GetCourse, оборот этих сегментов вырос на 15%, тогда как спрос на курсы, связанные с обучением новым профессиям, сократился.

Соосновательница онлайн-школы «Психодемия» Мария Данина объясняет рост интереса к эзотерике в кризисные времена тем, что люди ищут духовную опору. «Это помогает им возвращать ощущение контроля над ситуацией, осмыслять изменения и адаптироваться к ним», — подчеркивает эксперт.

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