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Астрономы советуют белорусам посмотреть на ночное небо

  • 12.10.2024, 11:41
  • 1,152
Астрономы советуют белорусам посмотреть на ночное небо

В следующий раз такое можно будет увидеть лишь через 80 тысяч лет.

Яркая комета Цзыцзиньшань — ATLAS в субботу, 12 октября, окажется на минимальном от Земли расстоянии в 70 млн км. В следующий раз такое случится только через 80 тысяч лет.

За кометой, которую в последний раз на Земле видели неандертальцы, жители Северного полушария, в том числе белорусы, смогут наблюдать в ближайшие две-три недели.

Лучший день для наблюдения — 12 октября. В субботу комета пройдет свой перигей (ближайшая к Земле точка околоземной орбиты небесного тела). После этого яркость небесного тела станет падать, и рассмотреть комету невооруженным глазом будет сложнее. 

Комету можно будет увидеть без бинокля или телескопа — ее блеск составит около второй звездной величины. Но для наблюдения лучше отправиться за город.

Она будет появляться над западной частью горизонта после захода Солнца и пропадать примерно через час.

Комета C/2023 A3 была открыта в январе 2023 года в китайской обсерватории Цзыцзиньшань, через полтора месяца ее также обнаружила система ATLAS.

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