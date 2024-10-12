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Это просто за гранью

  • Михаил Ходорковский
  • 12.10.2024, 11:46
  • 1,370
Это просто за гранью

В каком бардаке живут россияне.

Это просто за гранью. Кадыров — глава одного из российских регионов — на полном серьезе на встрече с силовиками публично грозит кровной местью российским сенаторам и депутатам.

«Если они не докажут обратное (что не заказывали его), я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану», — заявил Кадыров.

Кто-нибудь еще удивлен, в каком бардаке живут россияне?

Еще раз: один из губернаторов России заявляет, что будет убивать сенаторов и депутатов по своим правилам, как будто живет не в государстве, а в каком-то феодальном княжестве.

И, конечно, это не просто фантазии обиженного царька. Суть конфликта — банальный раздел денег и влияния. В том числе — доля от «Вайлдберриз».

Михаил Ходорковский, Telegram

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