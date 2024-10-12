Это просто за гранью
- Михаил Ходорковский
- 12.10.2024, 11:46
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В каком бардаке живут россияне.
Это просто за гранью. Кадыров — глава одного из российских регионов — на полном серьезе на встрече с силовиками публично грозит кровной местью российским сенаторам и депутатам.
«Если они не докажут обратное (что не заказывали его), я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану», — заявил Кадыров.
Кто-нибудь еще удивлен, в каком бардаке живут россияне?
Еще раз: один из губернаторов России заявляет, что будет убивать сенаторов и депутатов по своим правилам, как будто живет не в государстве, а в каком-то феодальном княжестве.
И, конечно, это не просто фантазии обиженного царька. Суть конфликта — банальный раздел денег и влияния. В том числе — доля от «Вайлдберриз».
Михаил Ходорковский, Telegram