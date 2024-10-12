Умный робот-бармен на мероприятии Tesla оказался куклой с живым оператором 8 12.10.2024, 12:05

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Гостей обманули.

Компания Илона Маска Tesla поразила многих, когда на ее мероприятии, посвященном роботакси, появились роботы Optimus, наливающие коктейли. Однако никакого прорыва в разработке робота на самом деле не произошло — все это дело рук живых операторов, пишет New Voice.

На этой неделе Tesla устроила долгожданное медиасобытие в студии Warner Bros. возле Лос-Анджелеса и представила прототип роботакси. Люди, посетившие мероприятие, публиковали в соцсетях видео, на которых можно увидеть роботов Tesla Optimus, всячески развлекающих присутствующих: они танцевали, разговаривали и даже выполняли роль бармена.

Хотя многих поразила такая активность Optimus, которые до этого не впечатляли функционалом, выяснилось, что причин для восторга на самом деле нет. Как и во время прошлых демонстраций, Optimus не действовали самостоятельно. Ими дистанционно управляли люди, пишет Gizmodo.

How do you know? — Nondescript (@MLDataTorturer) October 11, 2024

Техноблогер Роберт Скобл, который был на вечеринке, опубликовал видео своего разговора с Optimus, на котором робот — а скорее человек, который им управляет — отказался дать четкий ответ о том, используется ли в его работе искусственный интеллект.

«Я бы сказал, что, может, частично. Я не собираюсь подтверждать, но может быть», — ответил робот на видео, опубликованном в X.

Это не первый случай, когда компания Илона Маска использует людей-операторов для проведения демонстрации роботов. К примеру, на видео, опубликованном в январе, было показано, как Optimus складывает рубашку. Но также было заметно, что кто-то за кадром выполнял эту задачу, и робот повторял движения. Использование компанией Маска этой практики заставило конкурентов четко указывать в своих демонстрационных видео, что роботы действуют полностью автономно.

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