«Лукашенко это понимает и нервничает» 3 12.10.2024, 12:26

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Путин не сможет защитить белорусского диктатора.

Во время одной из панелей Форума депутат Верховной Рады Украины, соруководитель межфракционного депутатского объединения «За деколонизацию России» Олег Дунда, высказал мнение, что только на территории Украины в войне с Россией не победить. Также украинский депутат заявил, что ВСУ должны зайти на территорию Беларуси.

Что стоит за этим заявлением? Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Заявление Олега Дунды — настоящая «атомная бомба» в российском и белорусском медиапространствах. С российским все понятно — там не хотят терять свою колонию, гибридно оккупированную через Лукашенко. А почему такой эффект был в белорусском информационном поле? Потому что есть спрос на эту идею. Олег Дунда высказал то, о чем говорят сотни тысяч белорусов. Он сказал то, о чем мечтают белорусские добровольцы.

Два с половиной года они ждали этого заявления. Поэтому была такая сильная реакция.

Давайте обобщим. Первое, нельзя сказать, что это заявление со стороны уполномоченного украинского чиновника. Олег Дунда — депутат, политик, он может позволить себе некоторое вольнодумство. Однако депутат правящей партии «Слуга народа».

Поэтому первый вывод — на эту идею есть спрос. Она живет в умах тысяч людей, ее обговаривают на кухнях.

Также он говорит, что Украине не нужна «оккупационная операция». В ней должны принимать участие белорусские добровольцы и оппозиция. Это абсолютно входит в украинскую стратегию и видение ситуации в Беларуси. Я постоянно говорю о том, что стратегический интерес Украины — свободная белорусская нация, находящаяся в союзнических отношениях с украинцами.

Второй вывод — это будет помощь белорусскому народу в освобождении страны. Подчеркну, мы говорим про теоретические сценарии. Возможен ли он сегодня? Вряд ли. При правильной стратегической подготовке — вполне возможен. Если говорить об украинском экспертном сообществе, то это один из сценариев, который обсуждается. Есть вариант, что Лукашенко как-то добровольно пойдет на уступки, второй вариант — силовой. Эти модели обговариваются.

Защитит ли Путин Лукашенко в этой ситуации? Путин себя не может защитить, операция ВСУ в Курской области это показывает. Лукашенко это понимает и нервничает.

Что касается Украины, она заинтересована в стабильности на северной границе. Однако есть и силы, и средства для того, чтобы реагировать на те или иные вызовы и провокация.

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