РФ атаковала Украину неизвестными ракетами и БПЛА
- 12.10.2024, 12:27
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В пяти областях гремели взрывы.
В ночь на субботу, 12 октября, в результате противовоздушного боя в Украине сбиты 24 вражеских БпЛА из 28 запущенных страной-агрессором РФ.
Еще два дрона в результате противодействия РЭБ локационно потеряны, сообщили в Командовании Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как отмечается, в ночь на 12 октября противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа (район пусков – Белгородская обл., РФ) и 28-ю ударным БпЛА (район пусков – Курск, Приморско-Ахтарск, РФ).
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.