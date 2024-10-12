РФ атаковала Украину неизвестными ракетами и БПЛА 12.10.2024, 12:27

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В пяти областях гремели взрывы.

В ночь на субботу, 12 октября, в результате противовоздушного боя в Украине сбиты 24 вражеских БпЛА из 28 запущенных страной-агрессором РФ.

Еще два дрона в результате противодействия РЭБ локационно потеряны, сообщили в Командовании Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, в ночь на 12 октября противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа (район пусков – Белгородская обл., РФ) и 28-ю ударным БпЛА (район пусков – Курск, Приморско-Ахтарск, РФ).

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

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