Назван самый зеленый город Беларуси 2 12.10.2024, 12:37

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И это не Минск.

В белорусских городах становится больше зелени, утверждает первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут. На пресс-конференции он привел рейтинг уровня «озелененности» областных центров — на первом месте Витебск, а Минск в конце, но выше Гродно.

По словам Корбута, за последние три года уровень озелененности населенных пунктов в Беларуси растет. Рейтинг по этому показателю такой:

Витебск — 49,1%.

Брест — 45,7%.

Могилев — 44,3%.

Гомель — 42,5%.

Минск — 42,1%.

Гродно — 41,8%.

Если рассматривать районы Минска, то уровень озелененности Партизанского района составляет более 69%, а Октябрьского — всего 24,2%.

Продолжается и активное озеленение у трасс. Так, вдоль республиканских автомобильных дорог за этот год высадили около 14 тысяч деревьев и 35 тысяч кустарников, а вдоль местных — около четырех тысяч деревьев и двух тысяч кустарников, сообщили в Минприроды.

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