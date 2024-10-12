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ВСУ сбили российский Су-34

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  • 12.10.2024, 13:30
  • 3,202
ВСУ сбили российский Су-34

Погиб весь экипаж.

Близкий к российским Воздушно-космическим силам Z-пропагандист Fighterbomber сообщил о потере оккупантами Су-34.

Эту информацию подтверждает украинский волонтер Юрий Мисягин.

Сообщается, что оккупанты потеряли также экипаж.

Еще один российский Z-канал «ВДВ за честность и справедливость», связанный с ВС РФ, утверждает, что истребитель-бомбардировщик был сбит во время сброса по Украине КАБа далеко от линии фронта.

Он предполагает, что борт уничтожен украинским истребителем F-16.

«Срочно!!! Сбит наш Су-34. Экипаж погиб. Самолет был сбит во время сбрасывания ФАБ с УМПК, примерно в 50 км от линии фронта. Сбил наш Су-34 видимо F-16, который находился над территорией, подконтрольной противнику. Скоро таких потерь будет больше. НАТО выпустил F-16 на охоту. Теперь будет меньше прилетать ФАБов по (украинцам - ред.). Следовательно, потери нашей пехоты возрастут», — написал канал.

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