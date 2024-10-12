МАЗ выгоняют с российского рынка 1 12.10.2024, 13:39

Продано на 41,2% меньше новых грузовиков, чем годом ранее.

В сентябре на российском рынке было продано 336 новых грузовиков Минского автомобильного завода — на 41,2% меньше, чем в том же месяце 2023 года (572), говорится в исследовании «АСМ-холдинг» (РФ), пишет «Позiрк».

За девять месяцев белорусское предприятие реализовало 4.095 единиц этой техники (за соответствующий период прошлого года — 4.692; -12,7%).

Продукция Минского автозавода в прошлом месяце заняла 10‑е место (в августе — 8-е) в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России, констатировали эксперты. Доля на рынке составила 3,9% (4,2%).

Пятерка лидеров продаж: SITRAK (1.650; -25,5% к уровню продаж в августе 2023-го), КамАЗ (1.689; -43,3%), Shaanxi (1.474; -32%), Dongfeng (1.279; рост в 2,3 раза), FAW (854; -59,9%).

В 2023 году МАЗ продал 6.406 новых грузовиков — на 45,9% больше, чем в 2022-м (4.391).

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