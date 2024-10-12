В Барановичах бомж-путешественник угнал Fiat

В Барановичах бомж-путешественник угнал Fiat1
- 12.10.2024, 15:12
Он хотел доехать до Жлобина.
Уголовное дело за угон автомобиля возбудили в отношении 31-летнего бездомного из Барановичей, сообщили в МВД.
В милицию обратился 42-летний житель райцентра, который рассказал, что со двора многоэтажки пропал его Fiat стоимостью 6500 рублей.
Оперативники выяснили, что легковушку угнал 31-летний мужчина без определенного места жительства, которого ранее уже судили за имущественные преступления и угон. Выяснилось, что бездомный ночью подобрал ключ к замку зажигания, угнал автомобиль и съездил в Жлобин, где и оставил Fiat.
Задержали фигуранта в Минске. Он пояснил, что угнал автомобиль, чтобы съездить в Жлобин. В райцентре в Fiat возникли неисправности, поэтому он бросил легковушку и на электричке добрался до Минска. Права управления у подозреваемого нет.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК (Угон транспортного средства, совершенный повторно). По линии ГАИ составлены административные материалы.