В Вильнюсе презентуют новую книгу о белорусской истории 1991-2005 годов 12.10.2024, 15:27

Сегодня в 17:00.

Вышла новая книга #IMBY о белорусской истории 1991-2005 годов. Сегодня, как сообщили сайту Charter97.org организаторы, состоится ее презентация.

Ее автор — писатель Павел Волотович. Книга рассказывает новейшую историю Беларуси через статьи в газетах, книги, концерты, спортивные матчи, концерты и музыкальные альбомы, митинги, надписи на стенах и листовки на столбах, деньги, документы и другое.

Издание содержит богатый фотоматериал и фотографии уникальных и редких предметов из личной коллекции автора. По манере подачи #IMBY можно сравнить с «Намедни» Леонида Парфенова.

Павел Волотович, non-fiction писатель, живет в Нью-Йорке, автор биографии «Нейро Дюбеля» «Огромная тень дождевого червя» и гида по тусовочному Минску 90-х «От Паниковки до Шайбы».

Презентация в Вильнюсе состоится сегодня, 12 октября, Цэнтр беларускай супольнасьці i культуры (Vilniaus g.20). Начало — в 17:00.

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