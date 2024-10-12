В Вильнюсе презентуют новую книгу о белорусской истории 1991-2005 годов
- 12.10.2024, 15:27
Сегодня в 17:00.
Вышла новая книга #IMBY о белорусской истории 1991-2005 годов. Сегодня, как сообщили сайту Charter97.org организаторы, состоится ее презентация.
Ее автор — писатель Павел Волотович. Книга рассказывает новейшую историю Беларуси через статьи в газетах, книги, концерты, спортивные матчи, концерты и музыкальные альбомы, митинги, надписи на стенах и листовки на столбах, деньги, документы и другое.
Издание содержит богатый фотоматериал и фотографии уникальных и редких предметов из личной коллекции автора. По манере подачи #IMBY можно сравнить с «Намедни» Леонида Парфенова.
Павел Волотович, non-fiction писатель, живет в Нью-Йорке, автор биографии «Нейро Дюбеля» «Огромная тень дождевого червя» и гида по тусовочному Минску 90-х «От Паниковки до Шайбы».
Презентация в Вильнюсе состоится сегодня, 12 октября, Цэнтр беларускай супольнасьці i культуры (Vilniaus g.20). Начало — в 17:00.