«Решение завершать эту фазу войны уже принято» 3 12.10.2024, 16:42

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Анализ полковника ВСУ.

Некоторые аналитики утверждают, что у России уже начинаются серьезные проблемы в экономике, поэтому длительное время продолжать войну страна-агрессор не сможет. Следующий, 2025 год, может стать для оккупантов еще более сложным.

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Петр Черник рассказал «24 Каналу», что разделяет этот взгляд. Есть большие надежды на то, что ситуация в России будет усложняться еще более.

Российскую экономику можно сравнить со стулом, который стоит на трех ножках, но они настолько прочные, что могут заменить даже четыре. Говорится о нефти, газе и других материальных ресурсах, которые продают за границу. Это, например, древесина, пшеница, цветные металлы и многое другое.

- Пока этот поток идет на внешние рынки, до тех пор россияне будут жить. Для того, чтобы российская экономика почувствовала настоящую боль – эти ресурсы надо ограничить, – отметил Петр Черник.

Не секрет, что по итогам 2024 года количество российского газа, который продали в Европу, выросло на 17%. Более того, он проходил через порты стран-союзников Украины. То же самое касается пшеницы. Ее продажа, прежде всего через порты Литвы, вырос на 2,5 раза.

- Когда произойдет настоящее эмбарго, тогда мы увидим конец России. Но пока этого мы не видим. Такова реальность. Относительно запасов бронетехники, то россияне уже опустошили свои склады примерно на 50%. Поэтому оккупантам нужен перерыв в цикле в следующем году.

Решение такого плана принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне и в Пекине. Частично в Брюсселе и еще некоторых крупных мировых столицах. На мой взгляд, решение завершать эту фазу войны уже принято. Вопрос лишь на каких позициях и как это будет имплементировано, – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Он добавил, что главной цели Россия уже никогда не достигнет, ведь Украина все-таки смогла удержать свою государственность.

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