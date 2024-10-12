Белый дом раскрыл результаты медобследования Харрис, которая идет в президенты США 3 12.10.2024, 17:24

2,346

Камала Харрис

Что говорится в заключении врача?

Белый дом в субботу, 12 октября, опубликовал результаты медицинского обследования вице-президента Камалы Харрис, которая баллотируется в президенты США, сообщает «Европейская правда».

В письме врача Харрис Джошуа Симмонса указано, что вице-президент страдает сезонными аллергиями и крапивницей, а также близорукой. Ее последний осмотр в апреле 2024 года, включая анализ крови, не выявил оснований для беспокойства.

Также Харрис, согласно письму, носит контактные линзы, время от времени принимает противоаллергические лекарства, придерживается здоровой диеты – не употребляет табак, а алкоголь пьет «лишь изредка и в умеренных количествах».

«Если подытожить, вице-президент Харрис находится в отличном здоровье. Она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения президентских обязанностей», – заключает ее врач.

Публикация подробных медицинских данных о вице-президенте США, вероятно, имеет целью создать контраст между ней и республиканским оппонентом, 78-летним Дональдом Трампом.

Кампания Трампа долгое время делала упор на непригодности Джо Байдена занимать пост президента США, ссылаясь на его возраст.

В августе республиканец говорил, что считает свой внешний вид лучше, чем у соперницы-демократки Камалы Харрис.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com