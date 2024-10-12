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Белый дом раскрыл результаты медобследования Харрис, которая идет в президенты США

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  • 12.10.2024, 17:24
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Белый дом раскрыл результаты медобследования Харрис, которая идет в президенты США
Камала Харрис

Что говорится в заключении врача?

Белый дом в субботу, 12 октября, опубликовал результаты медицинского обследования вице-президента Камалы Харрис, которая баллотируется в президенты США, сообщает «Европейская правда».

В письме врача Харрис Джошуа Симмонса указано, что вице-президент страдает сезонными аллергиями и крапивницей, а также близорукой. Ее последний осмотр в апреле 2024 года, включая анализ крови, не выявил оснований для беспокойства.

Также Харрис, согласно письму, носит контактные линзы, время от времени принимает противоаллергические лекарства, придерживается здоровой диеты – не употребляет табак, а алкоголь пьет «лишь изредка и в умеренных количествах».

«Если подытожить, вице-президент Харрис находится в отличном здоровье. Она обладает физической и психической устойчивостью, необходимой для успешного выполнения президентских обязанностей», – заключает ее врач.

Публикация подробных медицинских данных о вице-президенте США, вероятно, имеет целью создать контраст между ней и республиканским оппонентом, 78-летним Дональдом Трампом.

Кампания Трампа долгое время делала упор на непригодности Джо Байдена занимать пост президента США, ссылаясь на его возраст.

В августе республиканец говорил, что считает свой внешний вид лучше, чем у соперницы-демократки Камалы Харрис.

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