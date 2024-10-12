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Японские ученые: Грибы способны ориентироваться в пространстве и принимать решения

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  • 12.10.2024, 17:50
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Японские ученые: Грибы способны ориентироваться в пространстве и принимать решения

Исследование пролило свет на скрытый интеллект этих организмов.

В Японии ученые исследовали грибы и выяснили, что эти организмы без мозга могут демонстрировать интеллект — принимать решения, распознавать формы и решать проблемы, сообщает Interesting Engineering (перевод - «Фокус»).

«Вы были бы удивлены тем, на что способны грибы. У них есть воспоминания, они учатся и могут принимать решения. Откровенно говоря, различия в том, как они решают проблемы по сравнению с людьми, сногсшибательны», — сказал один из исследователей Ю Фукасава из Университета Тохоку.

Исследование изучало, как грибы, разлагающие древесину, в частности их мицелиальные сети, реагировали на различные пространственные расположения деревянных блоков. Ученые разместили блоки в двух конфигурациях: круг и крест.

Если бы грибы не имели способности уваливать решение, они бы равномерно росли от центральной точки, независимо от положения блоков. Однако то, что наблюдали исследователи, свидетельствует о более сложном поведении.

В перекрестной конфигурации грибы сосредоточили свой рост в направлении четырех крайних блоков. Эта стратегия, по мнению ученых, гарантировала бы, что грибы смогут эффективно расширять свой охват и собирать больше ресурсов.

Между тем в круге грибы равномерно распространились по всем блокам, но оставили центр круга нетронутым. Исследователи предположили, что грибы признали отсутствие преимуществ в сосредоточении роста на территории, которая уже хорошо заселена, и вместо этого оптимизировали свои ресурсы в другом месте.

- В случае грибов их «интеллект», кажется, основывается на их способности обрабатывать информацию об окружающей среде и принимать решения, которые приносят пользу организму в целом. Наше понимание таинственного мира грибов все еще ограничено. О растениях и животных мы знаем гораздо больше, чем о грибах. Но это исследование проливает свет на скрытый интеллект этих организмов и то, как их процессы принятия решений влияют на более широкие экосистемы», — признал профессор Фукасава.

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