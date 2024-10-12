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«Вам больше деньги девать некуда?»

  • 12.10.2024, 18:27
«Вам больше деньги девать некуда?»

Минчанин сходил с женой на партнерские VIP-роды и показал, сколько они стоят и как выглядит палата.

Житель Минска поделился в TikTok, как «принимал роды у жены» в столичном 6-м роддоме, — на днях у пары родился сын. Мужчина рассказал, сколько стоили услуги и как выглядит палата, если приходишь в медучреждение как вип-клиент, пишет «Зеркало».

«Надаржаць у камфорце — нетанна»

— Нарадзіўся ў мяне сынок Тадэвуш, які сёння адпачывае, таму што ноч не даваў нам спаць, — поделился мужчина по имени Максим радостью в его семье и показал, как выглядит вип-палата. — Можна жыць, умовы добрыя.

В просторной комнате стоит двуспальная кровать с двумя прикроватными столиками. Есть отдельная раковина, где можно помыть руки, пеленальный столик, просторный диван. Там оборудована небольшая кухня с микроволновкой и холодильником, а также отдельным столом, где родители могут поесть. В палате есть ванная с душевой кабиной.

Три дня нахождения в такой палате для пары, а также ведение самих партнерских родов стоит чуть больше 2500 рублей. Кроме этого пара платила за консилиум — он стоит 280 рублей — тесты на COVID-19 и другие анализы, которые потребовлаись для госпитализации.

Всего, как подсчитал отец, они с супругой потратили около 3000 рублей.

— Надаржаць у камфорце — нетанна, — резюмировал автор видео.

«Один-два раза в жизни можно уже и заплатить»

В комментариях, как обычно, пользователи обсуждали, на самом ли деле услуга дорогая и стоит ли своих денег. «У богатых свои причуды», «Вам больше деньги девать некуда?» — писали некоторые. «Я за эти деньги куплю кроватку, коляску и все, что нужно для малыша», — возразила одна из коммента. Еще одна поделилась, что «два раза рожала бесплатно — и счастлива».

Многие же поддержали пару в решении рожать платно. Эти комментаторы считают, что такая стоимость платных партнерских родов в отдельной, хорошо оборудованной для ребенка и матери палате приемлемая.

«Вполне не дорого. А если не забывать, что эти условия ты создаешь для своей женщины и своего ребенка, то это вообще копейки», — написал мужчина по имени Матвей.

«Это не дорого. Роды и комфорт роженицы того стоят», — добавил еще один пользователь.

А кто-то даже считает, что это дешево.

«Я всегда думала, что переваливает за 10 000, а это стоит копейки! И если вы считаете, что 3000 — это дорого, то есть вопросы к тому, готовы ли вы финансово к детям.»

«Если есть финансовая возможность, то это лучшее решение. Женщинам и так очень плохо после родов, а в таких условиях хоть прийти в себя можно».

«Один-два раза в жизни можно уже и заплатить, чтобы родить в комфорте и безопасности. Вы молодцы».

«В целом нормальная цена, учитывая то, сколько люди не скупятся потратить на бессмысленную свадьбу».

«Вы большой молодец, что о жене позаботились. Но так грустно, что это у нас вип, а не норма…»

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