«Вам больше деньги девать некуда?»
- 12.10.2024, 18:27
Минчанин сходил с женой на партнерские VIP-роды и показал, сколько они стоят и как выглядит палата.
Житель Минска поделился в TikTok, как «принимал роды у жены» в столичном 6-м роддоме, — на днях у пары родился сын. Мужчина рассказал, сколько стоили услуги и как выглядит палата, если приходишь в медучреждение как вип-клиент, пишет «Зеркало».
«Надаржаць у камфорце — нетанна»
— Нарадзіўся ў мяне сынок Тадэвуш, які сёння адпачывае, таму што ноч не даваў нам спаць, — поделился мужчина по имени Максим радостью в его семье и показал, как выглядит вип-палата. — Можна жыць, умовы добрыя.
В просторной комнате стоит двуспальная кровать с двумя прикроватными столиками. Есть отдельная раковина, где можно помыть руки, пеленальный столик, просторный диван. Там оборудована небольшая кухня с микроволновкой и холодильником, а также отдельным столом, где родители могут поесть. В палате есть ванная с душевой кабиной.
Три дня нахождения в такой палате для пары, а также ведение самих партнерских родов стоит чуть больше 2500 рублей. Кроме этого пара платила за консилиум — он стоит 280 рублей — тесты на COVID-19 и другие анализы, которые потребовлаись для госпитализации.
Всего, как подсчитал отец, они с супругой потратили около 3000 рублей.
— Надаржаць у камфорце — нетанна, — резюмировал автор видео.
«Один-два раза в жизни можно уже и заплатить»
В комментариях, как обычно, пользователи обсуждали, на самом ли деле услуга дорогая и стоит ли своих денег. «У богатых свои причуды», «Вам больше деньги девать некуда?» — писали некоторые. «Я за эти деньги куплю кроватку, коляску и все, что нужно для малыша», — возразила одна из коммента. Еще одна поделилась, что «два раза рожала бесплатно — и счастлива».
Многие же поддержали пару в решении рожать платно. Эти комментаторы считают, что такая стоимость платных партнерских родов в отдельной, хорошо оборудованной для ребенка и матери палате приемлемая.
«Вполне не дорого. А если не забывать, что эти условия ты создаешь для своей женщины и своего ребенка, то это вообще копейки», — написал мужчина по имени Матвей.
«Это не дорого. Роды и комфорт роженицы того стоят», — добавил еще один пользователь.
А кто-то даже считает, что это дешево.
«Я всегда думала, что переваливает за 10 000, а это стоит копейки! И если вы считаете, что 3000 — это дорого, то есть вопросы к тому, готовы ли вы финансово к детям.»
«Если есть финансовая возможность, то это лучшее решение. Женщинам и так очень плохо после родов, а в таких условиях хоть прийти в себя можно».
«Один-два раза в жизни можно уже и заплатить, чтобы родить в комфорте и безопасности. Вы молодцы».
«В целом нормальная цена, учитывая то, сколько люди не скупятся потратить на бессмысленную свадьбу».
«Вы большой молодец, что о жене позаботились. Но так грустно, что это у нас вип, а не норма…»