Глава офиса Зеленского: Украина ждет конкретной реакции партнеров на свой «План победы»
- 12.10.2024, 18:34
Позже Россию тоже могут ознакомить с украинским планом.
Украина ждет конкретной реакции стран-партнеров на представленный им «План победы». Позже его хотят представить еще и России. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона.
- Наши партнеры понимают логику этого плана. Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. Безусловно, мы ожидаем фидбэк как можно скорее, фидбэк в виде конкретных шагов, - заявил он.
По словам Ермака, Россию тоже могут ознакомить с украинским планом окончания войны, если она направит своих представителей на следующий саммит мира.
- Когда будет готов план, на втором саммите [мира] мы не исключаем возможность присутствия представителей РФ, которым может быть представлен этот план, - заявил он.