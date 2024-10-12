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Глава офиса Зеленского: Украина ждет конкретной реакции партнеров на свой «План победы»

  • 12.10.2024, 18:34
Глава офиса Зеленского: Украина ждет конкретной реакции партнеров на свой «План победы»
Андрей Ермак

Позже Россию тоже могут ознакомить с украинским планом.

Украина ждет конкретной реакции стран-партнеров на представленный им «План победы». Позже его хотят представить еще и России. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телемарафона.

- Наши партнеры понимают логику этого плана. Было бы, мне кажется, не совсем реально, если бы мы мгновенно получили какой-то ответ, потому что нам же ответ нужен очень конкретный, а любая конкретика требует времени. Безусловно, мы ожидаем фидбэк как можно скорее, фидбэк в виде конкретных шагов, - заявил он.

По словам Ермака, Россию тоже могут ознакомить с украинским планом окончания войны, если она направит своих представителей на следующий саммит мира.

- Когда будет готов план, на втором саммите [мира] мы не исключаем возможность присутствия представителей РФ, которым может быть представлен этот план, - заявил он.

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