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Военный эксперт назвал политика, который «воткнул нож в спину» Путину

  • 12.10.2024, 18:45
  • 3,536
Военный эксперт назвал политика, который «воткнул нож в спину» Путину
Олег Жданов

«Там уже спина, как у ежа».

Сперва известный украинский военный эксперт Олег Жданов назвал союзников Путина:

- Российская Федерация питается за счет Китая. У них, кстати, своего производства взрывчатых веществ очень мало, и поэтому они в основном покупают. Китай и Северная Корея им поставляют. Я думаю, что Северная Корея не поставщик, а транзитер, а Китай — это реальный поставщик взрывчатого вещества, поэтому в РФ производство боеприпасов на сегодняшний день, к сожалению, работает.

Об этом Олег Жданов рассказал в своем очередном видео на канале YouTube.

- Очередной «нож в спину» Российской Федерации «воткнула» Сербия. Там уже у Путина, наверное, спина должна быть как у ежика, столько ножей в нее воткнуто. Это, кстати, аллегория, которая была придумана российскими пропагандистами. Я в частности ее иногда использую, но это россияне придумали, что бывшие друзья "втыкают нож в спину" Российской Федерации тем, что переходят на сторону света, на сторону добра и поддерживают Украину в этой национально-освободительной войне от российской агрессии, - сообщил военный эксперт.

Затем Олег Жданов изложил суть хорошей для украинцев новости:

«Очередной «удар в спину» для нелегитимного Путина нанес президент Сербии Вучич, который, кстати, довольно пророссийски ранее был настроен. Он подписал декларацию в поддержку Украины. Согласно подписанной декларации, Сербия осуждает вторжение россиян в Украину и выражает приверженность постоянной поддержке Киеву. Такую декларацию подписал Вучич как президент Сербии, и фактически он действительно «воткнул нож в спинц» Путину».

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