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Под Минском собрались ретрогрузовики, автобусы и трактора

  • 12.10.2024, 19:00
Под Минском собрались ретрогрузовики, автобусы и трактора

Там проходит выставка Truck Bus & Tractor Show.

Ретрогрузовики, автобусы и трактора собрались сегодня под Минском в центре экологического туризма «Станьково». Там проходит выставка Truck Bus & Tractor Show, сообщает «Онлайнер».

«Первая подобная выставка на постсоветском пространстве», — так мероприятие описали организаторы и пообещали, помимо ретротехники, показать тюнингованные и самодельные экземпляры, а также современную грузовую и пассажирскую технику.

По словам организаторов, на выставку пригласили несколько десятков участников со всей Беларуси. Среди них Дмитрий Custom Truck на грузовике КаМАЗ, Stepan Trofimovich на автобусе Ikarus и ретробульдозере T100, блогер Ярослав MotoGo и его самодельный турбодизельный мотоцикл (1.4 TDI).

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