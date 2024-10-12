Под Минском собрались ретрогрузовики, автобусы и трактора
- 12.10.2024, 19:00
Там проходит выставка Truck Bus & Tractor Show.
Ретрогрузовики, автобусы и трактора собрались сегодня под Минском в центре экологического туризма «Станьково». Там проходит выставка Truck Bus & Tractor Show, сообщает «Онлайнер».
«Первая подобная выставка на постсоветском пространстве», — так мероприятие описали организаторы и пообещали, помимо ретротехники, показать тюнингованные и самодельные экземпляры, а также современную грузовую и пассажирскую технику.
По словам организаторов, на выставку пригласили несколько десятков участников со всей Беларуси. Среди них Дмитрий Custom Truck на грузовике КаМАЗ, Stepan Trofimovich на автобусе Ikarus и ретробульдозере T100, блогер Ярослав MotoGo и его самодельный турбодизельный мотоцикл (1.4 TDI).