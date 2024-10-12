«Это миф, что смотрят дачи только рядом с Минском» 1 12.10.2024, 19:49

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Что происходит на рынке загородной недвижимости в конце сезона.

На календаре середина осени, а это значит, что дачный сезон для большинства дачников уже подходит к концу. Стоит ли расстраиваться продавцам дач, которые не успели закрыть сделку в этом сезоне? А вот и нет, говорят эксперты: снимать объявление о продаже рано. Более того, чем холоднее на улице, тем более заинтересованные покупатели приезжают на просмотры в СТ и деревни. А что еще сейчас происходит на рынке загородной недвижимости, рассказали Realt специалисты.

«Это миф, что смотрят дачи только рядом с Минском»

— По итогам сентября мы продолжаем наблюдать активность покупателей, — констатирует менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — Интересная особенность в том, что несмотря на то, что уже середина осени, 70% продаж в нашем агентстве до сих пор приходится на дачи. Особенно пользуются популярностью бюджетные варианты стоимостью 8−20 тысяч долларов. Мы предполагаем, что до конца ноября покупатели и дальше продолжат ездить и выбирать себе дачные домики. Поэтому советуем продавцам не отчаиваться, если еще не продали дачу, не снимать объявления с продажи и быть готовыми к показам.

Кстати, замечу, что дачи смотрят вплоть до 50 километров от Минска. Существует миф, что пользуются популярностью только дачи в 5−10 километрах от Минска. Конечно, все бы хотели так близко иметь дачу, но такая локация накладывает отпечаток столичности и серьезно повышает цену. Поэтому стоит исходить из бюджета, которым располагает покупатель.

Кто же покупает бюджетные дачи и дома в деревне? В первую очередь это пенсионеры — для них важно, чтобы дом не нуждался в крупномасштабном ремонте, чтобы там были условия для жизни, печное отопление. Также важно, чтобы ходил транспорт — автобус, маршрутка или электричка. Если это электричка, допускается, чтобы пешком от станции нужно было пройти 1−2 километра. По стоимости это обычно варианты около 10 тысяч долларов. Еще одна категория — молодые семьи с детьми 35−45 лет. Они хотят, чтобы было комфортное проживание, в частности санузел в доме. А вот электрички и маршрутки для них чаще всего не столь важны, потому что чаще всего у них есть свой автомобиль и главное требование — это качество дома.

Иногда покупателям, которые не сталкивались с рынком загородной недвижимости, сложно сориентироваться в ценах, поэтому я проговорю, что если вы хотите подобрать бюджетный вариант до 15 тысяч долларов — стоит рассматривать дачу или домик в деревне, о коттедже речи не идет (а покупатели иногда спрашивают).

Порой мы слышим запрос: мне бы дачу с участком 15 соток. Но в дачном кооперативе рассчитывать больше чем на 6 соток не стоит. Изредка бывает, что участок крайний и там будет 7 соток. Стоит понимать, что все будет компактно и рядом везде соседи. Плюс надо смотреть, где конкретно в СТ расположен участок — с краю или в центре. Во втором случае подъезд может быть сложным.

Если же хочется просторов, когда выходишь и смотришь на природу, стоит рассмотреть домик в деревне. Там и подъездные пути будут лучше, и не выключают сезонную воду, как на даче, постоянное электричество, ходит автолавка, а еще можно зарегистрироваться.

«Следующий активный период загородки будет в ноябре-декабре»

— В начале сентября и в августе на рынке загородной недвижимости активно смотрели самые разные объекты, но это были больше просмотры, без конкретных предложений. Сейчас же, после небольшого затишья, снова возобновляется активность, — делится специалист агентства «Авангард Недвижимость» Николай Королик. — Конкретно по своим объектам отмечу, что покупателей интересуют дачи за 25 тысяч долларов, а также современный дом с баней за 150 тысяч долларов.

Замечу, что если в сезон многие просто смотрели объекты, то сейчас доезжают особо заинтересованные покупатели — задают вопросы, интересуются ситуацией на рынке. Если летом просто сесть в машину и спокойно поехать на просмотр, то сейчас к просмотрам подходят более осознанно: просто так кататься в холод не хочется, но решить вопрос желание есть. Следующий активный период на рынке загородки будет в ноябре-декабре. В эти месяцы особенно активно смотрят дачи и дома — и выбирают целенаправленно.

А вот что касается торга из-за конца дачного сезона, Николай не замечает серьезных изменений.

— Если собственник захочет продать в течение месяца, то он согласится и на торг, и изначально выставит цену, а если не спешит с продажей, то и не будет сбрасывать цену. Я бы не сказал, что сейчас сильно снижают стоимость.

Но покупателям специалист советует озвучивать свои пожелания.

— Иногда я звоню клиенту после просмотра, и оказывается, что он все-таки хотел купить дачу или дом, но боялся озвучить свою стоимость. Если объект стоит 30 тысяч долларов, а вы готовы купить его за 25 тысяч — говорите об этом. Может быть, собственник сейчас согласится на эту цену. А продавцам я бы посоветовал принимать предложения. Особенно продавцам дач — их на рынке сейчас очень много.

«Предложение сократилось на 40% в сравнении с июлем»

— В сентябре из данных кадастрового агентства по Минскому району мы видим уменьшение количества сделок. И это логично: активный сезон для загородки заканчивается. В прошлом году по Минскому району начало и пик сезона были в мае, также очень результативным был июнь, а с июля и далее из месяца в месяц до января мы наблюдали за снижением количества сделок по загородной недвижимости. В этом году активный сезон начался раньше — с апреля. Стоит отметить, что и апрель, и май, и все летние месяцы были примерно на одном хорошем уровне, — отмечает специалист по загородной недвижимости агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк. — Заметное снижение активности мы видим только в сентябре. Уменьшилось как и общее количество сделок, так и количество проданных дорогих объектов стоимостью выше 100 тысяч долларов (в предыдущие месяцы количество сделок по дорогим объектам росло). При этом при адекватном и прогнозируемом изменении общего количества сделок со 189 до 137 продажи объектов свыше 100 тысяч долларов упали почти в два раза — с 33 до 18.

Предполагать, что октябрь будет более активным, не приходится. Похолодание и дожди, конечно же, поспособствуют уменьшению количества показов.

Еще замечу, что активно сокращается база объектов, выставленных на продажу. Например, в нашем агентстве в сравнении с пиком, который был в июле, база по загородной недвижимости уменьшилась на 40%. Но это даёт хорошие возможности продавцам, которые остались в рекламе: предложения становится меньше, а значит меньше конкурентов и больше шансов продать свою недвижимость.

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