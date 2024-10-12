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Ученые выяснили, как поза для сна влияет на здоровье мозга

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  • 12.10.2024, 19:57
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Ученые выяснили, как поза для сна влияет на здоровье мозга

Опубликованы результаты исследования.

Исследователи выяснили, что люди, страдающие нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, проводят в среднем на два часа больше времени, спя на спине, по сравнению со здоровыми людьми. Эти данные были представлены на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера (AAIC).

В исследовании приняли участие как здоровые добровольцы, так и пациенты с когнитивными нарушениями. С помощью специальных устройств ученые собрали информацию о предпочтительных позах для сна участников, а также о времени, проведенном в различных положениях — на спине, боку или животе.

Анализ результатов показал, что у людей с нейродегенеративными заболеваниями время сна на спине оказалось больше на два часа по сравнению с контрольной группой. Однако ученым пока не удалось точно выяснить, как именно сон на спине может негативно влиять на здоровье мозга.

Исследователи предполагают, что сон в этом положении может ухудшать процесс выведения токсичных веществ, которые накапливаются в мозге в течение дня. У пожилых людей этот процесс замедляется, а положение на спине может дополнительно ухудшать циркуляцию крови, что препятствует нормальному очищению мозга.

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