Украинские десантники разбили группу 155-ой бригады РФ в Курской области
- 12.10.2024, 21:01
Видеофакт.
Бойцы украинской 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады разбили штурмовую группу 155 бригады морской пехоты РФ в Курской области. Эта бригада «известна» издевательством над украинскими военнопленными.
«Это были выродки из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота, которые особенно любят кичиться своими «подвигами». А именно издевательством над пленными, а также расстрелами тех украинских военных, кто, оказавшись в тупике, сдался в плен», - рассказали в командовании Десантно-штурмовых войск.
Но в этот раз, как отметили в командовании, российским оккупантам «хайпонуть» не удалось и все они были уничтожены украинскими десантниками.
«Такая же участь будет ждать и других военных из этой бригады», - добавили в командовании.